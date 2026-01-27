Fysioterapeut till Vårdcentralen Knislinge
2026-01-27
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av primärvården? Då ska du söka dig hit! Hos oss ingår du i ett härligt team och får samarbeta med alla våra olika yrkeskategorier. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Vårdcentralen Knislinge ligger i Östra Göinge kommun med bra pendlingsmöjligheter. Det är en välfungerande och stabil enhet med 9000 listade patienter och cirka 48 medarbetare. Vi arbetar patientcentrerat och är måna om att med omtanke ge god och nära vård. Hos oss har vi högt i tak och ett gott arbetsklimat med fokus på teamarbete och kvalitet. Vi arbetar tvärprofessionellt med strävan att nå högsta möjliga tillgänglighet för våra patienters bästa.
På vårdcentralen arbetar våra fysioterapeuter i nära samarbete med våra sju specialister i allmänmedicin och fem ST-läkare. Vi har också ett varierande antal AT- och BT-läkare i en välorganiserad läkarmottagning med stöd av undersköterskor och sekreterare.
Vårdcentralen har erfarna distrikts- och sjuksköterskor med egna specialistmottagningar, och vi har ett psykosocialt team samt arbetsterapeut och dietist. Här finns även en familjecentral.
Vi är ett glatt gäng som nu vill förstärka vårt team med en fysioterapeutkollega till!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
På Vårdcentralen Knislinge kommer du att ingå i ett team med ytterligare två fysioterapeutkollegor. Med din kompetens bidrar och strävar du efter arr erbjuda våra patienter bästa möjliga vård.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av mottagningsverksamhet där du utför undersökning, bedömning, behandling och uppföljning av vanligt förkommande sjukdomstillstånd i primärvården. Till oss kommer patienter i alla ådrar och med olika diagnoser, men vanligast är besvär med rörelse-stödjeorganen. Du får möjlighet till ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Det är även ett krav med språkkunskap i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom primärvård. Erfarenhet av patienter med långvarig smärta, arbete med basal kroppskännedom, mindfulness och/eller mediyoga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi uppskattar om du är öppen, positiv och är engagerad som person samt har lätt för att samarbeta i team. Det är viktigt att du är trygg med att arbeta självständigt såväl som i grupp.
Vi vill också att du delar samma mål och visioner som oss, dvs att ge god och nära samt kvalitativ vård till våra patienter. Vi strävar efter att alla ska få ett så varierande och stimulerande arbete som möjligt.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, så vänta inte med din ansökan! Välkommen till Vårdcentralen Knislinge.
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Ulrika Johansson, Verksamhetschef, Ulrika.A.Joha 044-309 03 37 Jobbnummer
9706527