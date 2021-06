Fysioterapeut Till Projektet Hero - Landskrona kommun - Sjukgymnastjobb i Landskrona

Landskrona kommun / Sjukgymnastjobb / Landskrona2021-06-28Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar service och omvårdnad. Vår målbild är att se till varje människas behov och skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv. Tjänsten fysioterapeut för projektet HERO inom Omsorgsförvaltningen tillhör Uppdragsavdelningen. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning enligt SoL och LSS, samordning av förvaltningens kvalitetsarbete, uppdrag till egenregin och privata utförare, IT- och utvecklingsfrågor, upphandlingar, administration av avtal samt Anhörigcentrum/träffpunkterna som är en främjande och förebyggande enhet. Kärnan i uppdragsavdelningens verksamhet är beställaruppdrag samt främjande och förebyggande arbetet och allt kopplat till detta.I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA2021-06-28Syftet med projektet HERO är att uppmärksamma hälsa, skapa fler främjande och förebyggande insatser som skapar goda förutsättningar för ett hälsosamt åldrande. Vidare har projektet i syfte att bryta social isolering bland äldre samt att utveckla metoder och arbetssätt för främjande och förebyggande insatser på flera plan.För att vi ska kunna göra detta behöver vi utveckla metoder och utvärdera vad som fungerar bra/mindre bra och vad vi som stad ska satsa på för att främja ett hälsosamt åldrande samt förebygga risker relaterat till åldrandet.Projektet kommer bland annat omfattaHälsofrämjande hembesök och utveckling av uppsökande verksamhet samt erbjuda hälsosamtal i större utsträckningFörskrivning av hjälpmedel samt utveckling av förebyggande arbete relaterat till rehabilitering (balansträning/praktiskt stöd/fallprevention/arbete med tillgänglighetsfrågor)Skapa fler mötesplatser tillsammans med andra aktörer samt utveckla samarbetet med frivilligsektornBryta ensamhet och isolering hos medborgare i Landskrona stad äldre än 65 inklusive de personerna med demensdiagnosUtveckla det social innehållet i aktiviteterUtveckla det praktiska och konkret stödet från anhörig-stödkonsulenter till enskilda medborgareUtveckla arbetet med digitala forum samt digitalt stöd till medborgareVi söker en Fysioterapeut till projektet HERO. Du kommer att arbeta tillsammans med en arbetsterapeut samt i nära samarbete andra medarbetare inom projektet samt medarbetare på Anhörigcentrum och stadens träffpunkter. I ditt uppdrag ingår att ta fram metoder- samt arbeta förebyggande relaterat till fallprevention, balansträning m.m.I tjänsten ges stor möjlighet till vägledning och motivationsarbete samt hjälpmedelsförskrivning till personer över 20 år som tidigare inte har insatser från Omsorgsförvaltningen samt arbeta aktivt med ett fallförebyggande och rehabiliterande synsätt. I Landskrona Stad finns ett tydligt fokus på patientmedverkan.Välkommen med din ansökan!Du är Leg Fysioterapeut samt har körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande. Eftersom dokumentation är en stor del i arbetet krävs goda kunskaper i svenska.ÖVRIGTFör att bli aktuell för anställning inom Omsorgsförvaltningen behöver du uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos ossI denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-01 , upphör: 2023-12-31 Projektanställning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-15Landskrona kommun5832672