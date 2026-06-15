Fysioterapeut till hemsjukvården
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2026-06-15
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Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Vill du vara med och skapa innehållet i vår nya förvaltning?
Nu söker vi en fysioterapeut till vår hemsjukvård!Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta som fysioterapeut med tidig rehabilitering, personcentrerad vård och att bidra till en trygg och säker omsorg. Du blir en del av ett engagerat team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Tillsammans arbetar vi nära individerna med fokus på samarbete och helhetssyn för våra kommuninvånare.
Du ansvarar för bedömning och behandling av nedsatt funktionsförmåga, samordnar, genomför och utvärderar rehabiliteringsinsatser. I ditt arbete ingår att instruera och handleda omvårdnadspersonal och anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast. Meriterande med erfarenhet av från kommunal hälso- och sjukvård men även du utan den erfarenheten är välkommen med ansökan.
Mycket goda kunskaper i både skrift och tal i svenska.
Körkort B är ett krav då bilkörning ingår i tjänstenDina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet samt strukturerat arbetssätt.
Som anställd i Olofströms kommun rehabteam har du flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, arbetskläder och arbetsskor, rabatterat årskort på Blekingetrafiken mm.
Vid nyanställning inom Äldreförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal!Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms Kommun
(org.nr 212000-0811), https://olofstrom.se/
Box 302 (visa karta
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293 24 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreförvaltningen, Hemsjukvård , Rehab Kontakt
Monica Vuorlin 0454-93006 Jobbnummer
9962726