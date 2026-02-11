Fysioterapeut sökes för vikariat

Läkarhuset Hermelinen AB / Sjukgymnastjobb / Luleå
2026-02-11


Fysioterapeut sökes för vikariat 100 % - Hermelinen Träning & Fysioterapi, Luleå
Vill du arbeta i en modern och utvecklingsinriktad verksamhet tillsammans med engagerade kollegor? Nu söker vi en legitimerad fysioterapeut för ett vikariat på 100 % under sex månader till Hermelinen Träning & Fysioterapi i Luleå.

Publiceringsdatum
2026-02-11

Om företaget
Hermelinen är en av Norrbottens största privata vårdgivare med bred verksamhet inom hälso- och sjukvård, träning och rehabilitering. På vår enhet för Träning & Fysioterapi arbetar fysioterapeuter i nära samarbete med fokus på kvalitet, tillgänglighet och patientens individuella behov.

Om tjänsten
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i olika åldrar och med varierande besvär. Du blir en del av ett kompetent team med goda möjligheter till kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte.


Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Erfarenhet är meriterande
God förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Engagerad, ansvarstagande och med ett gott bemötande

Anställningsform: Vikariat 100 %
Tillträde: gäller perioden 2026-08-03 till 2027-01-22.
Välkommen med din ansökan till anna.falck@hermelinen.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: anna.falck@kry.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Läkarhuset Hermelinen AB (org.nr 556397-9714)
Sandviksgatan 60 (visa karta)
972 33  LULEÅ

Arbetsplats
Hermelinen Träning och Fysioterapi

Kontakt
Verksamhetschef
Anna Falck
anna.falck@kry.se

Jobbnummer
9736500

