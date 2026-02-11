Fysioterapeut sökes för vikariat
Fysioterapeut sökes för vikariat 100 % - Hermelinen Träning & Fysioterapi, Luleå
Vill du arbeta i en modern och utvecklingsinriktad verksamhet tillsammans med engagerade kollegor? Nu söker vi en legitimerad fysioterapeut för ett vikariat på 100 % under sex månader till Hermelinen Träning & Fysioterapi i Luleå.Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Hermelinen är en av Norrbottens största privata vårdgivare med bred verksamhet inom hälso- och sjukvård, träning och rehabilitering. På vår enhet för Träning & Fysioterapi arbetar fysioterapeuter i nära samarbete med fokus på kvalitet, tillgänglighet och patientens individuella behov.Om tjänsten
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i olika åldrar och med varierande besvär. Du blir en del av ett kompetent team med goda möjligheter till kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte. Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Erfarenhet är meriterande
God förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Engagerad, ansvarstagande och med ett gott bemötande
Anställningsform: Vikariat 100 %
Tillträde: gäller perioden 2026-08-03 till 2027-01-22.
Välkommen med din ansökan till anna.falck@hermelinen.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: anna.falck@kry.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkarhuset Hermelinen AB
Sandviksgatan 60 (visa karta
972 33 LULEÅ Arbetsplats
Hermelinen Träning och Fysioterapi Kontakt
Verksamhetschef
Anna Falck anna.falck@kry.se Jobbnummer
9736500