Fysioterapeut/Sjukgymnast

Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Närhälsan Mellerud rehabmottagning är centralt belägen i Mellerud med resecentrum (tåg och buss) på någon minuts gångavstånd.
Mottagningen ligger i nära anslutning till Närhälsans vårdcentral, vilka vi har ett nära samarbete med. På mottagningen arbetar 5 medarbetare, varav fyra är fysioterapeuter. För oss är det viktigt att kontinuerligt arbeta med förbättringar i både kliniskt arbete och arbetsmiljö, där vi är måna om varandra, trivs och utvecklas.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner i Närhälsan: Fördelar och förmåner
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som fysioterapeut möter är: besvär och skador från hela rörelseapparaten, smärta, neurologi, idrotts- och motionsskador samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Visst arbete är möjligt att utföra på distans. Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Har du handledarutbildning är även det meriterande.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig. För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparter i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagning kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
