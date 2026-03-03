Fysioterapeut
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Kristinehamn Visa alla sjukgymnastjobb i Kristinehamn
2026-03-03
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen i Kristinehamn
Nu har du chansen att bli en del av Rehabenheten i Kristinehamns kommun!
Som fysioterapeut i Kristinehamns kommun tillhör du en grupp bestående av tio arbetsterapeuter, sju fysioterapeuter, tre hjälpmedelstekniker och en rehabassistent
Rehabenheten ansvarar för rehabilitering inom kommunens särskilda boenden, korttidsplatser, LSS-enheter samt ordinärt boende.
Det finns en stor ambition och mycket engagemang i gruppen, och tillsammans skapar vi ett gott klimat på arbetsplatsen. Vi har ett arbetssätt som innebär ett nära samarbete och vi lär av varandras erfarenheter och kompetenser. Arbetet hos oss erbjuder stor variation av arbetsuppgifter.
Vi ger dig en strukturerad introduktion då du börjar samt ger dig möjlighet att få en mentor. Allt för att du ska få en bra start och trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i kommunen arbetar du med att bedöma, behandla och rehabilitera patienter, främst inom hemsjukvård, särskilt boende och LSS-verksamhet. Du ansvarar för att planera och genomföra individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser med målet att stärka patientens funktions- och aktivitetsförmåga samt främja självständighet och livskvalitet.
Arbetet innefattar funktionsbedömningar, träning och förskrivning av hjälpmedel samt handledning och utbildning till omsorgspersonal och anhöriga. Du deltar i teamarbete tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare och övriga professioner för att säkerställa en god och sammanhållen vård.
Dokumentation och uppföljning av din insatser är en naturlig del av uppdraget. I rollen bidrar du även till utveckling av arbetssätt och kvalitet inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Vår arbetsgrupp präglas av en öppen dialog och ett tillåtande klimat. Du har alltid nära till stöd i arbetet då kollegor och chef finns på samma arbetsplats.Kvalifikationer
Krav:
* Legitimation som fysioterapeut/sjukgymnast
* B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
* Erfarenhet av kommunal rehabilitering
* Två års arbetslivserfarenhet från fysioterapeutyrket
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som är en engagerad och trygg fysioterapeut med ett genuint intresse för människors hälsa och utveckling. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras, tar ansvar för att driva arbetet framåt och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Samtidigt är du självgående och planerar, prioriterar och genomför dina arbetsuppgifter på ett självständigt och professionellt sätt.
Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och är flexibel i ditt arbetssätt. Med god samarbetsförmåga arbetar du väl tillsammans med kollegor och andra professioner, där du bidrar till ett gott arbetsklimat och en helhetssyn kring patienten.
Du är serviceinriktad, lyhörd och bemöter patienter, anhöriga och kollegor med respekt och engagemang. Slutligen är du strukturerad och arbetar metodiskt med dokumentation, planering och uppföljning för att säkerställa hög kvalitet i dina insatser.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/ Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Rehabenheten
Malin Jern malin.jern@kristinehamn.se Jobbnummer
9772957