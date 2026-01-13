Fysioterapeut
2026-01-13
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-01-13Beskrivning
På Rehabenheten arbetar en härlig grupp fysioterapeuter och arbetsterapeuter med rehabilitering i ordinärt boende, på vård och omsorgsboende, korttidsenhet samt habilitering på basnivå.
Hos oss möter du ett team och en arbetsplats med framåtanda och nytänkande. Vi driver utvecklingsprojekt och arbetar aktivt för att stärka den kommunala primärvården. Enheten finns i Stadshuset, centralt i Kungälv och med närhet till busshållplats. Här arbetar vi i en ljus aktivitetsbaserad kontorsmiljö med närhet till kollegor inom hemsjukvården. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två fysioterapeuter till teamet inom den kommunala primärvården.
Du trivs i team samtidigt som du har självdriv, är nyfiken och vill vara med och göra skillnad. Vill du arbeta med stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter där bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning och utbildning av omvårdnadspersonal ingår? Då är detta rätt tjänst för dig. Du arbetar med personer i ordinärt-, vård- och omsorgsboende vilket gör arbetet omväxlande, rörligt och självständigt, men också kräver ett nära samarbete med andra yrkeskategorier både internt och externt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. fysioterapeut/sjukgymnast med genuint intresse för verksamhetsområdet.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav.
Du skall ha god datorvana. B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Lotta Björkqvist 0303-239827 Jobbnummer
9682372