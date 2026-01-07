Fysioterapeut
2026-01-07
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Ekgården Ekgården är ett kommunalt äldreboende centralt på Ekerö. Här erbjuder vi vård, omsorg och service med ett professionellt bemötande i en trygg och stimulerande miljö. Boendet har 59 platser. Alla måltider lagas i vårt eget tillagningskök. Våren 2026 flyttar Ekgårdens äldreboende till helt nya lokaler vid Träkvista torg.
Söderströmsgården Söderströmsgården är ett kommunalt äldreboende i Stenhamra centrum. Vi erbjuder vård och omsorg med fokus på trygghet och glädje i vardagen, och använder digitala lösningar som stöd för personal och boende. Boendet har 63 platser. Alla måltider lagas i vårt eget tillagningskök.
Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Vill du arbeta i ett särskilt boende där kvalitet, personcentrerad omsorg och teamarbete står i centrum? Vi söker nu en engagerad fysioterapeut till vårt boende för personer med demensdiagnos samt personer med omfattande omsorgsbehov.
Tjänsten innebär att arbeta som fysioterapeut på Söderströmsgårdens särskilda boende, som är certifierat enligt Silviahemmets vårdfilosofi. Du arbetar nära arbetsterapeut och kollegor på Ekgårdens särskilda boende, med stort utrymme för eget ansvar och professionellt omdöme.
Som fysioterapeut ansvarar du för att bedöma boendes funktionsförmåga och fallrisk, arbeta förebyggande och stödjande för att bibehålla funktioner samt sätta mål och genomföra eller delegera behandlingsinsatser. Du provar ut och förskriver hjälpmedel samt handleder och utbildar personal i exempelvis förflyttningsteknik och hjälpmedelshantering.
I arbetet ingår också dokumentation, avvikelsehantering och riskförebyggande arbete tillsammans med övriga professioner. Du deltar i teamträffar och samverkar med interna och externa aktörer för att skapa trygghet och förutsättningar för ett aktivt och värdigt liv för de boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har svensk legitimation som fysioterapeut eller sjukgymnast
• Gärna har erfarenhet av äldreomsorg (meriterande)
• Är resultatorienterad och har individens bästa i fokus
• Är relationsskapande och värdesätter god kommunikation
• Har lätt för att samarbeta och är lösningsorienterad
• Har goda kunskaper i det svenska i både tal och skrift samt god datorvana.
• B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får göra verklig skillnad för våra boende, arbeta i ett kompetent team och bidra till att utveckla verksamheten.
Vill du vara med och stärka vår verksamhet och samtidigt utvecklas i din yrkesroll?
Välkommen med din ansökan!
Tillträde: Efter överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Omfattning: Heltid/Deltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
För att få anställning hos Ekerö kommun inom äldreomsorgen krävs det att du uppvisar utdrag (HVB) ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig fotolegitimation före anställning. Utdraget begär du på polisens hemsida. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum.
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö kommun
