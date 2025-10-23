Fysioterapeut
2025-10-23
Om oss
Välkommen till Capio Vårdcentral Broby - där det lilla möter det stora hjärtat!
Hos oss är det lätt att känna sig hemma. Du hittar oss enkelt med buss, och för dig som kör bil finns gratis parkering precis utanför - smidigt, eller hur?
Vi är ett härligt gäng på cirka 20 personer som tillsammans tar hand om våra 5 400 listade patienter - från första besöket till livets alla skeden. Här är ingen dag den andra lik, och vi gillar det! Vår vardag är full av variation, samarbete och skratt.
Vi tror på styrkan i olikheter och att respekt och stöd är grunden för ett riktigt bra arbetsklimat. Hos oss är teamkänslan stark - du har alltid kollegor nära till hands, oavsett om du är ny eller erfaren. Läkargruppen och resten av teamet finns där för dig, varje dag. Här är du aldrig ensam - här är du en del av något större.
Din roll
Gillar du träning, teamwork och att göra skillnad - både före och efter att kroppen sagt ifrån?
Då kanske du är vår nästa kollega! Vi behöver nu förstärkning och söker en ny fysioterapeutkollega!
Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär individuella bedömningar och behandlingar i både det akuta och planerade flödet där du många gånger är första instans. Arbetet innebär hög variation och ställer krav på gott samarbete med övriga i medicinska teamet.
Att arbeta inom primärvården innebär att du träffar patienter med mycket varierande diagnoser och problematik, så du bör känna dig trygg i både akuta bedömningar samt ett arbete med kroniska diagnoser. Vi arbetar med rond/sambedömning där du som fysioterapeut tillsammans med läkare, arbetsterapeut och övrig personal gör en medicinsk bedömning av icke akuta patienter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på!
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Legitimerad fysioterapeut med rätt inställning sökes - superkrafter är meriterande men inget krav.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara legitimerad fysioterapeut - det är liksom grunden. Har du jobbat på vårdcentral tidigare? Toppen! Men det viktigaste för oss är att du kommer med rätt inställning, nyfikenhet och en vilja att göra skillnad.
Du gillar kvalitet, har ett helhetstänk och sätter alltid patienten i centrum - även när det är måndag morgon och regnar sidleds. Du är en lagspelare som tar initiativ, är tydlig, förtroendeingivande och har en förmåga att strukturera och prioritera även när kalendern ser ut som ett Tetris-spel.
Utmaningar? Ja tack! Du vill vara med och utveckla verksamheten och ser samarbete med kollegor som en självklar del av jobbet - inte bara något som händer vid fikabordet.
Ansökan
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - vi kör löpande urval och det kan gå undan!
Och ja, vi börjar alltid med sex månaders provanställning - så vi hinner lära känna varandra innan vi säger "ja" på riktigt.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
