2025-09-22
Habiliteringen i Tierp Älvkarleby
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du vara med och skapa möjligheter tillsammans med oss?
Vi söker dig som är fysioterapeut och som tillsammans med oss vill utveckla vårt arbete och få ett arbete som både är varierat och stimulerande. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med start enligt överenskommelse.
Du kommer att arbeta i habiliteringens enhet i Tierp, om du bor i Uppsala har du möjlighet att få resan till Tierp på arbetstid. Vi har bekväma arbetstider med lediga helger och röda dagar inklusive flextidsavtal.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och har förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Hos oss får du:
• arbeta med en spännande och dynamisk målgrupp
• stora möjligheter till vidareutbildning
• lära av och utvecklas tillsammans med andra professioner i teamet
• lägga upp dina arbetsprocesser och planera din arbetsdag självständigt
• nära samarbete med fysioterapeutkollega i enheten
• en egen mentor under det första anställningsåret
• en arbetsplats som präglas av utveckling och kvalitet med en egen kvalitetsorganisation
• en arbetsplats där din kompetens tas tillvara, inte bara i patientarbetet, utan också i samarbetet med teamkollegorna och genom internutbildningar
• en arbetsplats där det är lätt att kombinera arbetet med privat- och familjeliv
Ditt uppdrag
Du och dina kollegor ingår i en tvärprofessionell enhet som arbetar med barn, ungdomar och vuxna personer inom habiliteringens hela målgrupp; intellektuell funktionsnedsättning, medfödda rörelsenedsättningar och autismspektrumtillstånd.
Insatserna ges framför allt individuellt till både patienter, närstående och nätverk. Du bidrar med fysioterapeutisk kompetens och tar ett stort ansvar i att göra kvalificerade bedömningar, kartläggningar, utredningar och utvärderingar. Du förskriver hjälpmedel, deltar i gruppbehandlingar samt bidrar med kunskap om funktionshinder och vad det innebär för patienten och dess nätverk.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet av arbete med barn och vuxna med funktionsnedsättningar är meriterande. Arbetet innebär resor i tjänsten, därför är B-körkort ett krav.
Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid att du har förmåga till att självständigt planera ditt arbete. Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har en god pedagogisk förmåga och ett gott bemötande och kan lätt skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Habiliteringen i Uppsala län tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och har i många år varit en habilitering i framkant. Vi är en specialiserad verksamhet som möter barn, ungdomar och vuxna patienter med olika former av medfödda rörelsenedsättningar, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Våra tvärprofessionella enheter finns i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar. Enheten i Tierp vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna och mot samtliga funktionshindergrupper. Enheten har Tierps kommun och Älvkarleby kommun som upptagningsområde.
Verksamheten präglas av utveckling och ett evidensbaserat arbetssätt och du får ett stimulerande och varierat arbete. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt inom habiliteringens egna verksamhet. Varje profession har dessutom regelbundna träffar för att säkerställa likvärdig kompetens inom länets olika enheter. Inom förvaltningen finns en forsknings- och utvecklingsavdelning, med syfte att stimulera och stödja utvecklingsarbete.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Märta Lundkvist på telefon: 0293-20456 eller e-post: marta.lundkvist@regionuppsala.se
.
Publiceringsdatum2025-09-22
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
