Funktionschef digitala medier, press och visuell kommunikation
2025-12-05
Nu söker kommunikationsenheten en funktionschef - en inspirerande och trygg ledare som är lika hemma i att coacha ett kreativt team som i att leda innehållsproduktion från brief till leverans.
En ledare som skapar engagemang, riktning och stabilitet i arbetet - och som gör det enkelt att vara mottagare av vår kommunikation.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Kommunikation är en nyckel för att vi som myndighet ska nå våra mål. En planerad och tydlig kommunikation skapar förtroende externt och ger medarbetarna förutsättningar att lyckas.
Kommunikationsenheten, med 19 medarbetare, arbetar strategiskt och operativt med allt från analys, planering, rådgivning och utvärdering till utbildning, press, innehållsproduktion och beredskap för kris och krig.
Nu inrättar vi en ny roll som funktionschef för den delen av enheten som ansvarar för utveckling och förvaltning av våra digitala kanaler, redaktionellt innehåll, press och visuell kommunikation. Du stöttar och kvalitetssäkrar presskommunikationen och fungerar som stöd vid mediekontakter när det behövs.
Syftet med denna nya roll är att möjliggöra ett nära ledarskap och att stärka utvecklingskraften. Du blir chef för en kompetent, nyfiken och självgående grupp med en stor vilja och förmåga att utvecklas, lära nytt och bidra med kvalitet.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med kommunikationschefen.
Om rollen
Som funktionschef leder du cirka nio medarbetare med spetskompetens inom text, webb, sociala medier, press, film, foto och visuell kommunikation. Du ansvarar för innehållsproduktion till webb, intranät, sociala medier och visuella kanaler. Du ansvarar för presstjänsten och, tillsammans med kommunikationschefen, för mediekontakter och proaktivt pressarbete. Du skapar struktur och arbetsglädje i vardagen.
Du har fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du håller ihop kommunikationsuppdrag från behov till leverans och säkerställer att insatserna stödjer våra övergripande mål.
Rollen kombinerar ledarskap med nära operativt arbete. Du håller ihop helheten, samordnar teamet och deltar själv i produktionen när det behövs. Rollen passar dig som, med strategisk blick och helhetssyn, vill vara nära verksamheten och driva arbetet framåt.
Dina huvudsakliga uppgifter
Som funktionschef kommer du att:
Leda, coacha och utveckla teamet - och skapa en trygg, inkluderande och hållbar arbetsmiljö.
Prioritera, planera och kvalitetssäkra innehållsproduktion för våra digitala och interna kanaler.
Säkerställa att allt innehåll följer våra riktlinjer, når rätt målgrupp och håller hög språklig och visuell kvalitet.
Hålla ihop projekt och processer från brief till leverans.
Samordna kompetenser inom text, form, film/foto, grafisk produktion och digital publicering.
Vara rådgivare till interna uppdragsgivare och hjälpa dem att tydliggöra behov, mål och vägval.
Leda arbetet med bemanning, budget, resursplanering och uppföljning.
Driva utveckling av arbetssätt, processer, verktyg och rutiner - och bidra till ett modernt, datadrivet och lärande arbetssätt.
Följa omvärlden, digitala trender och utvecklingen i branschen, och omsätta dem i praktiken.
Leda förändring på ett strukturerat, inkluderande och kommunikativt sätt.
Vad du bidrar med
Vi söker dig som:
Är en trygg, tydlig, utvecklingsorienterad och engagerande ledare som kan anpassa ditt ledarskap efter situation och individ.
Skapar engagemang, arbetsglädje och tydlig riktning.
Vill arbeta nära både människor och produktion och ser helheten i uppdraget.
Har erfarenhet av att leda kommunikations-, innehålls- eller redaktionellt arbete.
Har arbetat med projektledning och att balansera många intressenter samtidigt.
Har god förståelse för digital kommunikation och det digitala landskapet, klarspråk, tillgänglighet och visuellt uttryck.
Har god förståelse för pressarbete och medielogik och mediebevakning.
Är relationsskapande, lyhörd, nyfiken och bra på att skapa samsyn och förtroende.
Kommunicerar klart, inspirerande och målgruppsanpassat.
Är analytisk, lösningsorienterad och van att göra avvägningar i komplexa uppdrag.
Arbetar aktivt med omvärldsbevakning och att följa med i utvecklingen inom kommunikationsområdet.
Formella krav
Relevant akademisk utbildning inom kommunikation, medier, journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av chefsansvar med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar, eller annan dokumenterad ledarerfarenhet med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget.
Erfarenhet av att leda kommunikations- eller innehållsproduktion i offentlig eller större organisation, alternativt från byråvärlden.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Erfarenhet av CMS, sociala medier och verktyg för planering, publicering eller projektledning.
Erfarenhet av pressarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb Jobba hos oss. Vi finns också på Linkedin.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-49430-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Kommunikationsenheten Kontakt
Anne-Charlotte Horgby, kommunikationschef 010-2244236 Jobbnummer
9629956