Fullstackutvecklare Till Incr
Som Fullstackutvecklare hos INCR kommer du att spela en avgörande roll i utvecklingen och förvaltningen av de egna produkter och systemlösningar som byggs till kunder. Målet är att leverera förstklassiga lösningar, både rent tekniskt men även avseende design, UX, UI och prestanda utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Tjänsten är placerad på och utgår från vårt kontor på Håstaholmen i Hudiksvall men hybridlösningar kan vara aktuella i vissa fall.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar,
• Designa, utveckla och underhålla skalbara och robusta lösningar.
• Implementera och underhålla integrationer mot externa system.
• Säkerställa prestanda, säkerhet och stabilitet i våra applikationer och tjänster.
• Delta i frågor gällande systemarkitektur och teknisk strategi, samt driva tekniska förbättringar.
• Samarbeta med övriga utvecklare och andra kollegor för att skapa en enhetlig användarupplevelse.
• Skriva ren och underhållbar kod och driva tekniska förbättringar genom best practices inom utveckling.
• Utforska och implementera nya teknologier och verktyg för att förbättra våra processer och lösningar.
• Delta aktivt i projektplanering, estimering och teknisk vägledning.
Vem söker vi?
Vi är teknikneutrala och väljer den lösning och teknik som lämpar sig bäst för uppgiften. Vi söker dig som är en duktig fullstackutvecklare och vill komma in i en organisation på ett tidigt stadie för att på ett naturligt sätt kunna vara med och påverka hur verksamheten, arbetsmetoder med mera byggs upp. Du är självgående och trivs i team där samarbete står i fokus.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom relevant område och uppfyller följande kvalifikationer:
• .NET samt språk som C#.
• TypeScript.
• Node.js.
• HTML, CSS, JavaScript, Angular.
• Arbetslivserfarenhet av databasdesign, optimering och underhåll i olika typer av databaser som MySQL, PostgreSQL och MSSQL.
• Vana av att arbeta med versionshantering i Git.
• Förståelse för säkerhet och best practices.
• Ett intresse för att dela med dig av kunskap.
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö och har ett öga för både detaljer och helheten.
Har vi väckt ditt intresse?
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan utan skicka in den till jobb@increment.se
direkt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jobb@increment.se
