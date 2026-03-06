Fullstackutvecklare till Coor
2026-03-06
.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
Nu söker vi dig som är en social och engagerad fullstackutvecklare!
Vill du tillhöra ett nordiskt företag och arbeta i ett mindre IT-säkerhetsteam som utvecklar en digital tjänst inom säkerhet?
Trivs du i en familjär teamkänsla med korta beslutsvägar, där du får möjlighet att bidra, påverka och vara med och driva utvecklingen framåt? Då kan det här vara rollen för dig.
Om Coor / Addici
Coor är en av Nordens ledande leverantörer av Facility Management-tjänster med en stark position inom arbetsplatsservice, fastighet och säkerhet. Vi har en prestigelös och utvecklingsinriktad kultur som präglas av ansvar, självständighet och samarbete. Hos oss får du möjlighet att driva förändring och utveckling tillsammans med kunniga kollegor i ett stimulerande och professionellt klimat.
Inom Coor verkar säkerhetsbolaget Addici Security & Technology, som levererar innovativa lösningar inom service, bevakning och teknisk säkerhet. Addici kombinerar operativ säkerhet med modern teknik och utvecklar digitala lösningar för kunder med höga krav på tillgänglighet, regelefterlevnad och informationssäkerhet.
Om rollen
Hos oss blir du en viktig spelare i vidareutvecklingen och förvaltningen av vår egen digitala säkerhetslösning, SmartID. Detta är vår egenutvecklade tjänst för säker och effektiv hantering av passerkort och accesser med stöd för automatiserade processer, som minskar risken för obehörig åtkomst. Lösningen används av kunder inom energi-, bank- och försvarssektorn och ställer höga krav på robust arkitektur, säker kod och skalbarhet on-prem i kundernas egna IT-miljöer.
Rollen spänner över hela utvecklingskedjan - från design och arkitektur, via utveckling och test, till driftsättning och support. Arbetet sker i nära samarbete med hela utvecklingsteamet samt med IT-driften och kundsupporten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Förvalta, förbättra och kvalitetssäkra befintlig kodbas
• Utveckla och implementera nya funktioner i SmartID-plattformen
• Delta i design, arkitektur och tekniska beslut
• Bygga och vidareutveckla integrationer och API:er mot externa system
• Implementera och supportera lösningen hos kund
• Säkerställa att lösningen uppfyller högt ställda säkerhetskrav
• Arbeta med testning
Skallkrav
• Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet inom systemutveckling
• Stark kompetens inom JavaScript/TypeScript och Node.js eller .NET/C#
• Goda kunskaper i React
• Erfarenhet av Microsoft SQL Server
• Erfarenhet av att bygga integrationer med och mot API:er
• Vana av Bitbucket och etablerade utvecklingsflöden
• Erfarenhet av att använda AI-verktyg som en naturlig del av utvecklingsarbetet
• Erfarenhet av Visual Studio
• Jobbat med Jira
• Erfarenhet av manuella tester
• Flytande svenska i tal och skrift
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Meriterande
• Erfarenhet av containerteknik (Docker/Kubernetes)
• Erfarenhet av Octopus Deploy
• Erfarenhet av att införa eller vidareutveckla AI-stöd i utvecklingsteam
• Erfarenhet av automatiserade tester
• Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade eller reglerade miljöer
• Tidigare erfarenhet i en ledande teknisk roll
Vad vi erbjuder
Coor skapar några av Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och inspirerande platser där människor trivs och kan prestera sitt bästa. För oss handlar service om mer än leverans; vi vill bygga starka team och lösningar som gör verklig skillnad och som ger våra kunder möjlighet att fokusera på det de gör bäst.
Hos oss får du en betydelsefull roll i ett team som präglas av samarbete, respekt och engagemang. Vi arbetar i en platt organisation med korta beslutsvägar, där dina idéer tas på allvar och där du får goda möjligheter att påverka, ta ansvar och utvecklas vidare i din roll. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som är både meningsfull och rolig att vara en del av.
• Fri parkering för alla anställda
• Tillgång till gym vid kontoret till en låg avgift
• Kollektivanslutna
• Erbjuder möjlighet till löneväxling
• Arbetstidsförkortning enligt företagets modell
• Utbildningsmöjligheter och utveckling inom företaget
Tjänsten utgår från vårt kontor i Kista, med möjlighet till hybridarbete.
Ansökningsprocessen & kontaktuppgifter
Sista ansökningsdag är 5:e april och urvalsarbete sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Placering: Kista, Stockholm
Tillsättning: Omgående, enligt överenskommelse.
Planerade intervjuveckor Infinity - vecka 15 & 16
Planerade intervjuveckor Coor - vecka 17 & 18
Infinity HR är framgångsrika inom rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och Coors partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Klara Olsson, klara.olsson@infinityitc.se
076-0565107.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
