Fullstackutvecklare
Professional Galaxy AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
, Växjö
, Landskrona
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Fullstackutvecklare hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning Uppdraget är att verka som fullstackutvecklare inom förvaltningsobjekt. Primärt ska rollen arbeta med att förvalta och utveckla nya moduler i myndighetens IT-system (sker i Java och Angular /Typescript) inom berört förvaltningsobjekt. Fokus på förvaltningsutveckling - ingen nyutveckling. Livscykelhantering. Myndigheten dokumenterar på svenska.
Personlig lämplighet är en viktig faktor - för att lyckas i uppdraget behöver man passa in i gruppen och vara social.
Konsulten kommer att vara en del av ett agilt team, som består både av projektledare, digitaliseringsledare, scrum master, UX-resurs, testare och flera systemutvecklare. Alla i teamet förväntas bidra aktivt till planeringsarbetet (refinements, sprintplanering, etc), proritera uppgifter, demostrera nya förändringar för verksamheten, hantera incidenter enligt ett uppsatt schema, uppdatera teknisk dokumentation och livscykelhanteringen av applikationen. I livscykelhanteringen kan resursen även få möjlighet att lära sig att flytta applikationen till en ny server eller bidra till att sätta upp en ny container vid behov.
Intervjuer kommer att ske vecka 9-11.
Ska-krav (Måste uppfyllas) - Kompetensnivå 4 (9-12 år) - Ska kunna arbeta på plats på Havs- och vattenmyndighetens lokaler i Göteborg. Distansarbete sker efter överrenskommelse med chef. - Ska kunna tala och skriva svenska obehindrat. - Behärska Java (expert, 10+ år) samt kunskap om HTML, CSS, Spring, jUnit, REST, OpenAPI, SQL, XML JavaScript Angular 4 - God kunskap i Elasticsearch - God kunskap i Jenkins - God kunskap i Git - God kunskap i Maven - God kunskap i Eclipse - God kunskap i IntelliJ - God kunskap om följande databaser Oracle SQL server, MySQL, PostgreSQL - God kunskap i Docker - Goda kunskaper i jira och confluence.
Bör-krav - God kunskap i GeoTools
Startdatum: 2026-03-01
Slutdatum: 2027-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7221893-1839570". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9739787