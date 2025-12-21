Fullstack .NET-utvecklare
2025-12-21
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
I rollen som .NET-utvecklare arbetar du med att designa, utveckla och underhålla applikationer för våra kunder. Beroende på uppdrag kommer du att arbeta självständigt eller tillsammans med kollegor hos oss. Du kommer att tillhöra ett team av utvecklare, arkitekter och andra experter.
AFRY söker en .NET-utvecklare som vill vara med och göra skillnad.
Vi hjälper våra kunder, som finns inom olika branscher - både nationellt och internationellt, att utvecklas och driva sin verksamhet framåt. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete i spännande projekt som gör skillnad för våra kunder och samhället.
Vad innebär tjänsten som .NET-utvecklare hos oss?
Designa och utveckla innovativa och skalbara applikationer med .NET-teknologier.
Samarbeta nära med intressenter för att förstå krav och affärsmål.
Implementera och underhålla API:er och integrationer.
Arbeta med frontend-utveckling med React samt HTML, CSS och JavaScript.
Optimera applikationens prestanda och skalbarhet.
Delta i kodgranskningar och bidra till bästa praxis.
Utforska och implementera nya teknologier och lösningar.
Stödja kunder i digitaliseringsprojekt och förbättringar.
Utöver härliga och kompetenta kollegor får du även en dedikerad chef som stöttar din karriärutveckling och arbetar direkt med dig i projekten. Kvalifikationer
Våra värdeord Brave, Devoted, Teamplayers beskriver väl hur vi ser på oss själva.
Nu letar vi efter dig som är en teamorienterad och engagerad person med en gedigen bakgrund inom systemutveckling.
Kandidatexamen i datavetenskap eller relaterat område.
Flera års erfarenhet av .NET-utveckling (C#, ASP.NET, .NET Core).
Erfarenhet av frontend-utveckling, särskilt med React.
Kunskap om databaser som SQL Server eller MySQL, Postgresql. eller liknad
Erfarenhet av versionshanteringssystem (t.ex. Git).
Erfarenhet av molnteknologier (Azure eller AWS) är meriterande.
Förmåga att översätta affärsbehov till tekniska specifikationer.
Utmärkta kommunikativa och samarbetsförmågor.
Måste kunna tala flytande svenska och engelska.
Erfarenhet från offentlig sektor och/eller försvarssektorn är ett stort plus
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din vilja att skapa värde för kunder och kollegor.
Urval görs löpande! Varmt välkommen med din ansökan!
Ytterligare information
Vår enhet Digital Services verkar över hela utvecklingskedjan med experter inom projektledning, kravanalys, QA och test, systemutveckling, arkitektur, dataanalys och AI, cybersäkerhet med mera.
Vad erbjuder AFRY dig som anställd?
Vi har regelbundna träffar där temat varierar mellan kompetens och socialt utbyte, eller både och. En bra balans helt enkelt!
Du får t.ex.:
En AFRY Buddy som bollplank under din första tid som anställd
Balans i arbetslivet med möjlighet till hybridarbete.
Tillgång till Club AFRY där en bredd av spännande och underhållande aktiviteter för våra medarbetare anordnas - det finns något för alla! Läs gärna mer här.
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal Advantage You.
Friskvårdsbidrag 4500 SEK/år.
Restauranger och kaféer på plats
Ett enormt nätverk av tekniska experter med +19 000 kollegor runtom i världen.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-20
Kontaktperson för frågor:
Aamir Faried, Gruppchefaamir.faried@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
