Frukt & Grönt Ansvarig
Magnus & Daniel Livsmedel AB / Chefsjobb / Färgelanda Visa alla chefsjobb i Färgelanda
2026-01-22
Brinner du för färska råvaror och god service? Vi söker nu en engagerad Frukt & Grönt Ansvarig till vår butik! Vi jobbar med teamplock, vilket innebär att vi samarbetar för att skapa bästa möjliga kundupplevelse och en välfylld butik.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som Frukt & Grönt Ansvarig har du det övergripande ansvaret för vår frukt- och gröntavdelning. Du är en del av ett team som ser till att avdelningen alltid är välfylld, fräsch och inbjudande. Din roll innebär allt från varubeställning, exponering och skyltning till kvalitetskontroller och lagerhantering. Du har även kontakt med leverantörer och ansvarar för att både arbetsrutiner och hygien följs enligt gällande regler. Vi ser gärna att du kan börja hos oss i april.Arbetsuppgifter
Ansvara för beställning och mottagning av varor
Säkerställa att avdelningen alltid håller högsta kvalitet
Planera och genomföra kampanjer
Skapa säljande exponeringar
Följa upp försäljning och svinn
Ha koll på sortiment och nyheter
Leda och inspirera kollegor på avdelningen
Om dig:
Du har erfarenhet från dagligvaruhandel, gärna från frukt & grönt
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har sinne för detaljer
Du är självgående men trivs också i team
Du har god fysik (tunga lyft ingår i arbetet)
Du gillar att ge kundservice på hög nivå
Du har ett intresse för säsongens råvaror och hållbarhet
Vi erbjuder:
En viktig och varierande roll i ett glatt team
Möjlighet att påverka sortiment och utveckling
Stöttande arbetskamrater och interna utbildningar
Personalrabatt och friskvårdsbidragSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till daniel.f.larsson@supermarket.ica.se
innan 1mars. Vi går igenom ansökningarna löpande, så tveka inte att söka redan idag!
Välkommen till oss - tillsammans gör vi våra kunders matupplevelse grönare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: daniel.f.larsson@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magnus & Daniel Livsmedel AB
(org.nr 556207-1257)
Centrumvägen 7 (visa karta
)
458 30 FÄRGELANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ICA Supermarket Jobbnummer
9699331