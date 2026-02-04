Frukostvärd 75% Sommar
Hotel Fratelli vid Soltorget i Karlstad öppnade för gäster i april 2024. Gästen som besöker oss söker en upplevelse utöver det vanliga, en upplevelse med det lilla extra, där maten och drycken står i fokus och där värdskapet inte går att missa. Med vår passion för mat och dryck vill vi guida våra gäster genom en resa av smaker och dofter. Våra ambitioner är högt ställda och vi vill att våra medarbetare ska leverera värdskap i världsklass varje dag och skapa en atmosfär som ska kännas som hemma för både gäster och personal.
Är du en positiv och utåtriktad person som älskar att arbeta i team och trivs i en miljö där du får möjlighet att skapa upplevelser för människor? Då kan du vara den person vi letar efter! Vi söker entusiastiska och engagerade individer till vårt dynamiska frukostream. Du kommer att ha en central roll i att skapa en välkomnande atmosfär för våra gäster genom din positiva attityd och professionella service.
För att trivas i rollen ser vi att du har erfarenhet inom restaurang, hotell eller annat service yrke, bra kommunikationsfärdigheter och förmåga att skapa goda relationer med våra gäster.
Vi ser fram emot din ansökan. För den här tjänsten kommer vi att rekrytera löpande, så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Start: 22 juni, introduktion och upplärning sker under april/maj månad.
Omfattning: 75%
Lön: Timlön Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
