Frukostvärd
Café Fika Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-09
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Frukostvärd (75%) – Fika & Wine, Gamla Stan
Om jobbet
Är du morgonpigg, serviceminded och tycker om att skapa en varm och välkomnande start på dagen?
Då kan du vara Fika & Wine's nya frukostvärd.
Fika & Wine är ett svenskt restaurangkoncept beläget på Österlånggatan 26 i hjärtat av Gamla Stan. I våra anrika 1500-talsvalv möts svensk mattradition, fika och dryckeskultur i en varm och modern miljö.
Vi serverar en uppskattad svensk frukost till både allmänheten och gäster från flera hotell i Gamla Stan. Som en del av vårt växande samarbete med hotell i området är frukosten en viktig del av gästupplevelsen och ofta våra gästers första möte med Sverige.
Vi söker nu dig som vill ge varje gäst ett varmt välkomnande och en riktigt bra start på dagen.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som frukostvärd ansvarar du tillsammans med teamet för att frukostserveringen håller hög kvalitet och att gästerna får ett personligt och professionellt bemötande.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Välkomna och ta hand om hotellgäster och övriga gäster
Förbereda och fylla på frukostbuffén
Tillaga enklare frukosträtter och kaffedrycker
Servera kaffe, te och andra drycker
Kassaarbete vid behov
Hålla buffé, matsal och serveringsytor rena och välfyllda
Samarbeta med kök och övrig servicepersonal
Säkerställa att gästerna får en fantastisk start på dagen
Vi tror att du:
Är morgonpigg och tycker om att arbeta i ett högt men positivt tempo
Är social, glad och serviceinriktad
Har ett naturligt värdskap
Är noggrann och ansvarstagande
Tycker om ordning och struktur
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett intresse för svensk mat-, dryck- och fikakultur
KRAV
Erfarenhet från restaurang, café, hotell eller annat serviceyrke
God svenska och engelska i tal
God samarbetsförmåga
Ansvarstagande och positiv inställning
MERITERANDE
Erfarenhet av hotellfrukost
Erfarenhet av café eller restaurang
Baristaerfarenhet
Erfarenhet av kassasystem
Kunskap om svensk mat- och fikakultur
Erfarenhet av att arbeta med internationella gäster
Lokalkännedom om Stockholm och Gamla Stan
Om vår profil
Hos Fika & Wine är vi stolta över att förmedla svensk mat-, dryck- och fikakultur till gäster från hela världen.
Många av våra frukostgäster besöker Sverige för första gången. Därför uppskattar vi medarbetare som tycker om att berätta om svenska traditioner, högtider, fika och sevärdheter i Stockholm.
Du behöver inte kunna allt, men du ska tycka att det är roligt att hjälpa våra gäster att upptäcka Sverige.
VI ERBJUDER
En unik arbetsplats i hjärtat av Gamla Stan
Ett familjärt och engagerat team
En trivsam arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och service
Gäster från hela världen
En verksamhet med tydlig identitet och höga ambitioner
Anställningsvillkor
Omfattning: 75%
Arbetstider: Främst morgon och dag enligt schema
Tillträde: Omgående
Vi genomför intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Skicka din ansökan till:rekrytering@cafefika.se
Märk ansökan med:
"Frukostvärd – Fika & Wine"
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: rekrytering@cafefika.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafebiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café Fika Stockholm AB
(org.nr 559081-1203)
Österlånggatan 26 (visa karta
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111 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Fika and Wine Jobbnummer
9998479