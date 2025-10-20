Frukostkock
Stockholm Meeting Selection AB / Kockjobb / Lidingö Visa alla kockjobb i Lidingö
2025-10-20
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Meeting Selection AB i Lidingö
, Stockholm
, Täby
, Upplands-Bro
, Ekerö
eller i hela Sverige
Foresta eller Villa Foresta, som är det ursprungliga namnet på borgen som entreprenören Wilhelmina Skogh lät uppföra 1908-1910 ska få nytt liv!
Nu inleder vi en ny era med ambitionen att åter skapa en levande mötesplats för gastronomi, musik, möten, upplevelser och ett vardagsrum för hela Lidingö. Tidlöst, världsvant och kultur är våra ledord - nu söker vi dig som vill vara med och skapa upplevelser för människor som tycker om att njuta av det goda i livet.
Frukostkock till Villa Foresta - Lidingö
Villa Foresta på Lidingö har nu varit igång i ett år och är redan en uppskattad mötesplats för gastronomi, musik, möten och upplevelser. Den historiska borgen från 1908 har fått nytt liv och resan har bara börjat.
Nu söker vi en frukostkock som vill vara med och skapa en fantastisk start på dagen för våra gäster.Publiceringsdatum2025-10-20Profil
Vi söker dig som har erfarenhet att jobba i Frukost på hotell och är van att arbeta i en miljö som ställer höga krav. Du vet att frukost är dagens viktigaste måltid och hur viktigt det är att ge våra gäster en bra start på dagen. Vi söker dig som är nyfiken, energisk, kreativ och har en genuin utstrålning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är en liten organisation med en verksamhet som ger dig stora möjligheter. Här får du vara med och utveckla vårt hotell i ett företag som vill erbjuda våra gäster upplevelser som är allt annat än standard. Vi är stolta över våra unika mötesplatser. Vi bryr oss om våra medarbetare och vi tror att det mesta går att lösa om man vill.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan snarast. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj - vi ser fram emot din ansökan Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Meeting Selection AB
(org.nr 556817-9799) Jobbnummer
9565772