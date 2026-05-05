Frukostchef Elite Stadshotellet
Elite Stadshotellet är Växjös största och äldsta hotell med 163 hotellrum. Frukost serveras i hotellets nya frukostmatsal där vi dukar upp en buffé bestående av både varma och kalla rätter. På vardagar håller vi frukosten öppen mellan kl. 06.30-09.30. Helgerna mellan kl. 07.30-10.30. Vi välkomnar även externa gäster. Frukosten spelar en central roll i vår gästupplevelse och är noggrant utformad för att alltid erbjuda hög kvalitet och en minnesvärd start på dagen.
ARBETSBESKRIVNING:
Vi söker en engagerad och strukturerad frukostchef som kan leda och utveckla vår frukostverksamhet. I denna roll kommer du att ha det operativa ansvaret för frukostserveringen och säkerställa att vi alltid levererar en hög standard när det kommer till kvalitet och service.
Som frukostchef arbetar du aktivt i den dagliga driften tillsammans med dina medarbetare och du rapporterar till restaurangchefen. Du är ett serviceproffs som är duktig på att sätta rutiner, skapa arbetsglädje i teamet och få alla att dra åt samma håll.
Du ser detaljerna som lyfter frukosten och lämnar inget åt slumpen, med fokus på att ständigt utveckla och förbättra upplevelsen.
Som person är du engagerad, ansvarsfull och ordningsam. Vi söker dig som har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och du har utbildning/erfarenhet från kök, konditori, kallskänk eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta inom hotell- eller restaurangbranschen.
Goda kunskaper om livsmedelshantering och hygien.
Förmåga att arbeta under press och hantera flera uppgifter samtidigt.
Passion för mat och service, med ett öga för detaljer.
PRAKTIKALITETER:
• Arbetstider: Vardagar och helger, cirka 04:30-12:00 på vardagar och 05:00-13:00 på helger.
• Omfattning: 80%.
• Start: 1 Augusti 2026, upplärning under juli.
• Lön: Efter överenskommelse.
För frågor om tjänsten kontakta: Margot Mena via mail: margot.mena@elite.se
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
