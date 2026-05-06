Frukost/lunch Servitör/Servitris
2026-05-06
Engagerad frukost/lunch servitör/servitris
Vårt härliga team söker efter en passionerad och serviceinriktad servitör/servitris för frukost och lunchservering. Som servitör/servitris kommer du att vara en nyckelperson i att välkomna och ta hand om gästerna och se till att buffébordet är påfyllt och snyggt. Samt vanligt förekommande arbetsuppgifter som att torka bord, stå i kassan ta hand om disk och lättare servering.
Krav och kvalifikationer:
Erfarenhet inom hotell- eller restaurangbranschen
Serveringstillstånd är meriterande
Förmåga att leverera förstklassig service med ett leende, även under högt tryck.
Bra kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta effektivt med andra teammedlemmar.
En passion för gäst nöjdhet och att skapa minnesvärda upplevelser för varje gäst.
Tillgång till eget färdmedel då kollektivtrafik saknas
Om du är redo att ta din karriär till nästa nivå och tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt familjära team, skicka in din ansökan idag.
Tillsammans lyfter vi Hovs Hallar till nya höjder
välkommen med din ansökan
Kontakta: hovmastare@hovshallar.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hovmastare@hovshallar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell & Restaurang Hovs Hallar AB
(org.nr 556514-9589)
Hovshallavägen 160 (visa karta
)
269 91 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hovs Hallar AB, Hotell & Restaurang Jobbnummer
9895692