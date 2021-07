Frontentutvecklare Till Nexer I Borås - Nexer AB - Datajobb i Borås

Nexer AB / Datajobb / Borås2021-07-07Nexer skapades från Sigma IT och är framtidens techbolag. Vi växer och behöver stärka upp vårt team i Borås med utvecklare som har huvudfokus frontend och kunskap inom JavaScript med ramverk så som React, Angular, VUE etc. och bidra till vår grupp med din kreativitet och ständiga vilja att hitta en bättre, snyggare lösning. Vi söker dig som brinner för teknikerna runt JavaScript och som vill bli en del av ett team där utveckling och kompetens står i fokus.Hur ser rollen ut?Som konsult hos Nexer får du möjlighet att arbeta med kvalificerade utmaningar hos våra kunder. Till ditt stöd finns kollegor som alltid ställer upp, i en organisation där arbetsglädje, kunskap och utveckling står i centrum. Teamet består av kompetenta och stöttande kollegor där du har möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med dem genom erfarenhets och kompetensutbyte.Både våra kunder och konsulter är olika och så även våra uppdrag. Uppdragens utformning varierar beroende på kund och vilken kompetens just du har.Tillhörighet är viktigt för oss och detta arbetar vi med kontinuerligt genom sociala aktiviteter, kompetensutveckling och annat som syftar till att öka trivseln inom gruppen. Du har en nära kontakt med din chef som hela tiden arbetar för att du ska få ett så utmanande och utvecklande uppdrag som möjligt. Och för att jobbet ska bli trivsamt och givande ser vi till att alltid ha kul!2021-07-07Vi tror att du har jobbat som frontend-utvecklare i minst 3 år och är bekväm med teknikerna runt JavaScript och har kännedom kring relevanta ramverk, så som React.js, Node.js eller Vue. Du tycker det är roligt att ta dig an nya utmaningar genom olika uppdrag och kundprojekt. Utöver det är det meriterande att ha vana att arbeta efter agila metoder samt erfarenhet av molntjänster på något sätt.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss då vill behålla den atmosfär vi har idag. Våra medarbetare kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attityd, samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar. Du respekterar dina kollegor och har en stark vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra samt lyssna och lära. Du har en stark drivkraft att vilja slutföra och att göra kunden nöjd.Sist men inte minst, vi vill att du skall fortsätta att utvecklas och ha kul på jobbet!Hur är Nexer som arbetsgivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.För att du ska utvecklas och må bra erbjuder Nexer generöst friskvårdbidrag, kompetensutveckling på arbetstid, eget Pluralsight-konto, aktiviteter och eventresor.Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Om har du frågor om rekryteringsprocessen kan du höra av dig till ansvarig rekryterare Klara Matsdotter på klara.matsdotter@nexergroup.com . Har du andra frågor kring tjänsten och boråskontoret kan du kontakta rekryterande chef Andreas Dahlén på andreas.dahlen@nexergroup.com Om NexerNexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-08-19Nexer AB