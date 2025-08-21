Frontend-utvecklare - UX/UI & designsystem (deltid)
2025-08-21
Studerar du eller arbetar du som konsult - och vill förverkliga riktigt bra design i kod?
Vi söker nu en frontend-utvecklare med passion för UX, UI och pixelperfektion till vårt utvecklingsteam i Linköping. Rollen passar dig som studerar relevant utbildning eller som vill komplettera ditt frilans- eller konsultuppdrag med ett stimulerande och meningsfullt deltidsuppdrag.
Hos oss får du arbeta nära designteam och produktägare med att skapa moderna, responsiva gränssnitt. Du bidrar till utveckling av vårt komponentbibliotek och designsystem - med hög kvalitet och användarfokus.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
• Bygga gränssnitt i React/Next.js utifrån designmockups
• Samarbeta med designers för att utveckla komponenter och UI-mönster
• Vidareutveckla vårt designsystem med fokus på återanvändbarhet och tillgänglighet
• Säkerställa att lösningarna fungerar i olika enheter och webbläsare
• Integrera frontend med backend/databas (Supabase eller liknande)
Kompetenser
• Erfarenhet av React och Next.js
• Förståelse för UX/UI-principer och responsiv design
• Vana att arbeta med designsystem och komponentstruktur
• Grundläggande erfarenhet av att integrera mot backend eller databas
Meriterande
• Kunskap i Figma och Framer Motion
• Intresse för tillgänglighet och användartestning
• Erfarenhet av typografi, färgsättning eller interaktionsdesign

Dina egenskaper
• Du är nyfiken, noggrann och kreativ
• Du gillar samarbete och att ta egna initiativ
• Du är prestigelös och gillar att ha kul på jobbet
Vårt erbjudande till dig
Du får en flexibel deltidsroll där du får arbeta med moderna tekniker i ett team med hög samarbetsvilja. Oavsett om du är student, junior konsult eller frilansare får du vara med och skapa värde i digitala tjänster som används i utbildningssektorn. Finns möjlighet att arbeta från Stockholm eller Linköping
Om projektet Kentaur
Med den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) står skolvärlden inför en ny digital era. Kentaur är Tellusgruppens satsning på att utveckla AI-baserade verktyg för skolan, med fokus på att avlasta lärare i deras administrativa och repetitiva uppgifter.
Kentaur bygger på OpenAI-teknologi och kombinerar mänsklig pedagogisk expertis med maskinell effektivitet. Målet är att frigöra tid för det som verkligen betyder något: relationsskapande ledarskap och kreativa lektionsupplägg.
Du kommer vara med och utveckla användargränssnittet i dessa verktyg, i nära samarbete med ett engagerat team.
Om Tellusgruppen
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom utbildning och barnomsorg. Koncernen driver 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning.
Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (grundat 2007), och fungerar som plattform för framtida expansion inom utbildningssektorn.
Vår affärsidé är att starta, driva och utveckla högkvalitativa, växande verksamheter med samhällsnytta.

Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart du kan - vi intervjuar löpande.
Tjänsten kan kombineras med studier eller andra uppdrag.
Kontaktperson: Jessica Malmberg jessica.malmberg@tellusgruppen.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
