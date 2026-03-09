Fritidspedagog till Norra skolan
2026-03-09
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi söker en engagerad fritidspedagog!
Är du en kreativ och lyhörd pedagog som brinner för att skapa meningsfulla och stimulerande lärmiljöer för barn och unga? Vill du vara med och bidra till både deras kunskapsutveckling och sociala samspel under hela skoldagen? Då kan du vara den vi söker!
Som fritidspedagog ansvarar du för elevernas utbildning utanför klassrummet, under raster och efter skoltid. Du skapar en stimulerande och trygg lärmiljö i samarbete med övriga pedagoger. Ditt uppdrag är att planera och genomföra undervisning, med fokus på språkutvecklande arbetssätt, lek och socialt samspel. Genom att vara en närvarande, kreativ och lyhörd ledare bidrar du till elevernas kunskapsutveckling och välmående, samt stärker deras självförtroende och förmåga att samarbeta.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning och aktiviteter under raster, lov och efter skoltid, i nära samarbete med skolans övriga pedagoger utifrån läroplanens mål.
• Arbeta språkutvecklande i alla situationer för att stödja elevernas språk- och kommunikationsförmåga.
• Skapa förutsättningar för lek, lärande och socialt samspel där varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
• Bidra till en trygg och stimulerande miljö genom att vara en tydlig ledare och förebild för barnen.
• Dokumentera och följa upp elevernas lärande och utveckling för att kontinuerligt kunna anpassa undervisningen. KvalifikationerKvalifikationer
• Lärarlegitimation för lärare i fritidshem.
• Utbildning som fritidspedagog eller motsvarande pedagogisk utbildning.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta med barn i åldrarna F-6.
Önskvärt:
• Intresse för språkutveckling och olika pedagogiska metoder, gärna med fokus på lek och social interaktion.
Uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävs för tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
• Du har förmåga att inspirera, engagera och skapa goda relationer till barn och kollegor.
• Du har god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i team med lärare och övrig skolpersonal.
• Du har ett genuint intresse för barns utveckling.
• Du uppskattar ett nära teamarbete och bidrar till en god arbetsmiljö där alla känner delaktighet.
Vi erbjuder
• En kreativ arbetsmiljö där du tillsammans med engagerade kollegor utvecklar både eleverna och dig själv.
• En arbetsplats med fokus på trivsel, utveckling och en god arbetsmiljö.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och stöd i din pedagogiska roll.
• Ett omväxlande arbete där du får ta ett helhetsgrepp om elevernas utbildning och lärmiljö under hela skoldagen.
Kontaktinformation
Jana Ahlqvist, Rektor, 0680 - 162 34, jana.ahlqvist@herjedalen.se
Jeanette Söderqvist, Fackligt ombud Lärarförbundet, 073 - 056 48 56, jeanette.soderqvist@herjedalen.se
Arbetsplats
Härjedalsgatan 17
842 32 Sveg Ersättning
Fast lön
Rektor
Jana Ahlqvist jana.ahlqvist@herjedalen.se 0680 - 162 34 Jobbnummer
