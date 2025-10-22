Fritidspedagog/-ledare
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Boden Visa alla pedagogjobb i Boden
2025-10-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Boden
, Luleå
, Kalix
, Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Fritidsledare till Noblaskolan Boden
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi arbetar med heldagslärande och värdesätter ett gott samarbete mellan skola och fritidshem. Vi söker nu dig som vill arbeta som fritidsledare på vårt fritidshem
På vår skola i Boden stimuleras eleverna i en miljö som präglas av trygghet, struktur och studiero. För oss är det viktigt att alla elever blir sedda och vi uppskattar olikheter. Tillsammans ser vi till att alla elever når sina mål, hela vägen från förskoleklass till årskurs 9.Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.noblaskolan.se/bodenPubliceringsdatum2025-10-22Profil
Vi söker nu dig som vill arbeta som fritidsledare på vårt fritidshem. Du vill vara med och forma fritidshemmet så att det är meningsfullt, lustfyllt och lärande.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat för tidsperioden 2025-12-08 - 2026-12-22. Omfattning 75% med möjlighet till utökad arbetstid. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Erik Ström på 0703810966 eller erik.strom@noblaskolan.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Noblaskolan Jobbnummer
9569103