Fritidsledare, Kultur- och fritidsförvaltningen
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Mjölby Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kultur- och fritidsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar. Men cirka 240 medarbetare skapar vi möjligheter för kommunens besökare och invånare att uppleva och delta i ett mångsidigt fritids- och kulturliv. Vi bedriver verksamheter i egen regi och ger stöd till kultur- och fritidsverksamheter som drivs av ideella föreningar, studieförbund, organisationer och andra aktörer. Förvaltningen omfattar bibliotek, badanläggning, kulturskola, fritidsgårdar samt övrig kultur- och fritidsverksamhet.
Mantorps fritidsgård ligger belägen i Vifolkaskolans nedre plan, mitt i samhället Mantorp med fina utemiljöer. Vi arbetar med skolsamverkan på närliggande skolor, 10-12 årsverksamhet samt öppen tonårsverksamhet. Vårt arbetslag består av 7 fritidsledare som arbetar tillsammans med att erbjuda en varierad och meningsfull fritid för våra unga i Mantorp. Mantorps fritidsgård är en av tre fritidsgårdar i Mjölby kommun. Dessa tre gårdar samverkar kring övergripande frågor och gemensamma arrangemang. Arbete med samverkan i alla led är viktigt och vi ser det som nödvändigt för att utveckla vårt barn- och ungdomsarbete.
Vill du bli en del av ett team som brinner för barn och ungas bästa?Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som fritidsledare utvecklar du fritidsgårdens verksamhet tillsammans med kollegor, verksamhets samordnare och enhetschef och i enlighet med gällande uppdrag och styrdokument. I din roll ingår det att förstå och ta ett tydligt medarbetar ansvar, med en helhetssyn över hela vår verksamhet.
I arbetet har du kontinuerlig kontakt med ungdomar och olika intressenter, vilket i praktiken innebär att du i din roll coachar och skapar relationer med exempelvis skola, vårdnadshavare samt övriga aktörer i samhället. Samverkan med skolorna i närområdet prioriteras och det är viktigt att du i din roll erbjuder våra barn och ungdomar en så varierad, innehållsrik, utvecklande, meningsfull och rolig fritidsverksamhet som möjligt. Som fritidsledare arbetar du dag, kväll och helger utifrån schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 2-årig fritids ledarutbildning eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Krav på B-körkort
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi ser att det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med delaktighet och demokratiarbete tillsammans med ungdomar, du har erfarenhet av att planera, leda och utveckla verksamhet, enskilt och i grupp. Din förmåga att arbeta, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut är stor. Du har även en god initiativförmåga.
Du har ett intresse och vilja att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Vårt samhälle förändras och vi ser att du kan anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
