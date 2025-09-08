Fritidslärare till Kärnekullaskolan
2025-09-08
Vill du vara med och skapa framtidens fritidshem?
Vi på Kärnekullaskolan söker en inspirerande och engagerad fritidslärare som vill vara med och bygga upp och forma vår skola och fritidsverksamhet! Vår skola, som öppnade hösten 2023, växer och vi behöver nu förstärka vårt team. Är du en engagerad fritidslärare som brinner för att skapa en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet? Då kan det vara just dig vi letar efter!
Vårt fritidshem består av två avdelningar, Sunnanäng (F-1) och Junibacken (2-6), där vi arbetar tätt tillsammans för att skapa en rolig och lärorik verksamhet för våra elever. Våra moderna lokaler är ljusa och rymliga, byggda för fritids verksamhet och behov. Här finns ateljé, kök samt flera lekytor till varje avdelning. Vi har dessutom en nybyggd sporthall, Habo Arena, och en skolskog i nära anslutning - helt enkelt en inspirerande plats för både barn och pedagoger.
Hos oss är förberedelsetid mellan de olika uppdragen en självklarhet. Som fritidslärare ligger din planeringstid förlagd under skoltid, både enskild, avdelningsvis och gemensam för de båda avdelningarna. Du kommer ingå i ett team med tio fritidslärare fördelade på två avdelningar. Totalt är vi 34 anställda på Kärnekullaskolan.
Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning med utgångspunkt i läroplanen för fritidshemmet tillsammans med arbetslaget på Junibacken åk 2-6. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Du vill vara med och göra skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du kommer att visa och göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen. Under skoldagen finns du med som samverkande fritidslärare.
I övrigt innebär arbetet att du ska fortsätta bidra till att Kärnekulla är en plats där varje elev vill vara, trivas och utvecklas för att nå sin fulla potential. Vi hjälps åt med öppning och stängning, det innebär att arbetstiderna varieras under veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fritidslärare, har ett positivt synsätt och tror gott om människor. Att förstå värdet i relationer med så väl elever och vårdnadshavare som kollegor är troligen din främsta egenskap. Vidare är du en skicklig och engagerad fritidslärare som sätter fritidshemmets verksamhet som ett prioriterat område.
Att arbeta inkluderande och erbjuda våra elever tillgängliga lärmiljöer är en självklarhet för oss och det innebär att vi alltid eftersträvar en undervisning där alla elever ges förutsättningar att vara trygga, delaktiga och ska kunna lyckas utifrån sina behov.
Om du vill vara med och forma framtidens fritidshem och bidra till en skola där eleverna trivs och utvecklas skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Löpande intervjuer kommer att ske under ansökningstiden, vänta därav inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan. Ansökningshandlingar returneras ej.
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-342".
