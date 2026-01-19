Fritids
2026-01-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyckelknippan Förskole AB i Södertälje
Barnskötare i F-3 och på fritids på Nyckelskolan i Södertälje från mars 2026
Nyckelknippan Förskole AB i Södertälje består av Nyckelskolan som är en F-9 skola med 260 elever och förskolan Ängsnyckeln i angränsande lokaler. Sedan starten 1994 utgår vi ifrån Maria Montessoris teorier som tillsammans med LGR 22 och skolans ledord, kärlek, kunskap och respekt möjliggör en unik pedagogisk småskalig miljö. Mer information om Nyckelskolan hittar du via hemsidan:https://knippan.sePubliceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Du är barnskötare, gärna manlig.
• Du vill vara med och utveckla verksamheten på Nyckelskolan.
• Du har ett reflekterande förhållningssätt och är lyhörd för elevernas individuella utveckling.
• Du är flexibel och ser det nära samarbetet med kollegorna som en styrka.
Du kommer att tillhöra lågstadiet och arbeta som resurs där det behövs. Det innebär att du kan arbeta i samtliga tre klasser på lågstadiet. Tjänsten är ett vikariat på deltid och innefattar timmar både på fritids och i skolan.
Vi hoppas att du blivit nyfiken på Nyckelskolan och känner att vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kompletterar F-3-arbetslaget som du kommer att tillhöra. Då intervjuer sker fortlöpande är du välkommen med din ansökan redan idag. Om du blir kallad till intervju ska du ha med dig ett giltigt belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: erica@nyckelskolan.se Arbetsgivare Nyckelknippan Förskole AB
152 41 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Nyckelskolan Kontakt
Rektor
Erica Adelbertson erica@nyckelskolan.se Jobbnummer
