Frisörlärare 50% till Yrkesgymnasiet i Sollentuna - ThorenGruppen AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sollentuna

ThorenGruppen AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sollentuna2021-04-11MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta, ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2000 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor från Malmö till Kiruna, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter.Yrkesgymnasiet (YG) som tillhör ThorenGruppen finns idag på 17 olika orter i Sverige, spridda från Malmö i söder till Skellefteå i norr och erbjuder ett uppskattat innovativt yrkeskoncept. Vi har idag ett gott söktryck till våra skolor vilket leder till expandering.Vi utbildar bland annat framtidens byggnadsarbetare, frisörer, svetsare, säljare, hotellreceptionister, elektriker, undersköterskor m fl.Yrkesgymnasiet finns idag på 10 olika orter i Sverige spridda från Malmö i söder till Skellefteå i norr och erbjuder ett innovativt yrkeskoncept som är uppskattat.Vi har idag ett gott söktryck till våra skolor och expanderar hela tiden.Yrkesgymnasiet är rätt val för ungdomar som vill lära sig ett yrke från grunden i en studieform där man jobbar mycket praktiskt. Eleverna gör mer än halva sin skoltid ute på arbetsplatser, vilket motsvarar minst 270 dagar. Vi kan redan nu tydligt se att våra tankar kring en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning har gett resultat. Det är också för företagen en fantastisk chans att i tre år få skola in eleverna på just deras arbetsplats utifrån deras kultur och arbetssätt.Yrkesgymnasiet Sollentuna har ett utbud på åtta olika yrkesprogram i nära samarbete med näringslivet utifrån ett koncept med en hög andel arbetsplatsförlagd utbildning (lärlingsutbildning). Vi kommer erbjuda våra elever utbildning inom bygg, måleri, fordon, frisör, El, vård, barn & fritid, hotell & turism och handel. Vi söker nu en frisörlärare som kan undervisa inom hantverksprogrammet med inriktning mot frisör.På vår skola är relationen mellan personal och elev mycket viktig och bygger på förtroende. Du som söker ska därför vara öppen och glad samt ha en positiv elevsyn. Självklart har du som söker även lätt för att samarbeta. Vi erbjuder en kreativ miljö med högt i tak och en laganda utöver det vanliga. Du blir en nyckelspelare i laget. Antar du utmaningen?Tjänsten är en tillsvidareanställning om behörighet finns.Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.Vi på ThorenGruppen gör allt med MODET att våga förändra, bryta mönster och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa en arbetsplats och skola där alla är välkomna och inkluderade.Varaktighet, arbetstid50%. Tillträde: 1 augusti 2021 Tillsvidareanställning2021-04-11fast lönSista dag att ansöka är 2021-06-01Thorengruppen AB5683658