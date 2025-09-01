Frisör sökes
Vi på Tuve hårdesign i Tuve Torg söker en erfaren och engagerad damfrisör till vårt team. Salongen är nyrenoverad och har funnits länge på platsen med en trogen kundkrets.
Vi erbjuder:
* En modern arbetsmiljö i fräsch salong
* Heltid eller deltid (halvtid) enligt överenskommelse
* Trygg arbetsplats med möjlighet att utvecklas
Vi söker dig som:
* Har utbildning och erfarenhet som damfrisör
* Är serviceinriktad och noggrann
* Tycker om att arbeta självständigt men även i team
Salongen ligger på Tuve Torg 14.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Kan även nås via telefonen 0704138521
E-post: Bakhtiar39@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salong Studio 4
Tuve torg 14
)
417 45 GÖTEBORG Arbetsplats
Tuve hårdesign
9484123