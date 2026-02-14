Frisör med egen kundkrets sökes!
Tito 1 Services AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-02-14
Frisör med egen kundkrets sökes
Vi söker en erfaren och driven frisör till NISHMAN i MALMÖ.
Vi vänder oss till dig som redan har en etablerad kundkrets och vill arbeta i en professionell, trivsam och utvecklande miljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du är en del av ett engagerat team.
Vi erbjuder:
Modern och fräsch salong i attraktivt läge
Flexibla arbetsvillkor / hyrstol (anpassas efter överenskommelse)
Goda utvecklingsmöjligheter
Seriös och långsiktig samarbetsform
Vi söker dig som:
Är utbildad och erfaren frisör
Har en stabil och återkommande kundkrets
Är serviceinriktad och professionell
Vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Känner du att detta passar dig är du välkommen att kontakta oss för en konfidentiell dialog.
0724434948m.headquarterrss@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: m.headquarterrss@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tito 1 Services AB
