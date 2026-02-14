Frisör med egen kundkrets sökes!

Tito 1 Services AB / Hälsojobb / Malmö
2026-02-14


Visa alla hälsojobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tito 1 Services AB i Malmö

Frisör med egen kundkrets sökes

Vi söker en erfaren och driven frisör till NISHMAN i MALMÖ.

Vi vänder oss till dig som redan har en etablerad kundkrets och vill arbeta i en professionell, trivsam och utvecklande miljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du är en del av ett engagerat team.

Vi erbjuder:

Modern och fräsch salong i attraktivt läge
Flexibla arbetsvillkor / hyrstol (anpassas efter överenskommelse)
Goda utvecklingsmöjligheter
Seriös och långsiktig samarbetsform

Vi söker dig som:

Är utbildad och erfaren frisör
Har en stabil och återkommande kundkrets
Är serviceinriktad och professionell
Vill bidra till en positiv arbetsmiljö

Känner du att detta passar dig är du välkommen att kontakta oss för en konfidentiell dialog.

0724434948
m.headquarterrss@gmail.com

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: m.headquarterrss@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tito 1 Services AB (org.nr 559245-7567)
Vitemöllegatan 18 (visa karta)
214 42  MALMÖ

Jobbnummer
9743097

Prenumerera på jobb från Tito 1 Services AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tito 1 Services AB: