Frisör
Samardjioski, Mirche / Hälsojobb / Svedala Visa alla hälsojobb i Svedala
2026-02-27
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samardjioski, Mirche i Svedala
, Malmö
, Burlöv
eller i hela Sverige
Vi söker en duktig frisör eller barberare för anställning hos värt företäg.
Om du r passionerad, pålitlig och vill bli en del av ett härligs team, hör av dig till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: maksimilijan2105@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samardjioski, Mirche
Hantverkaregatan 28 A Lgh 1103 (visa karta
)
233 42 SVEDALA Arbetsplats
Instacut Jobbnummer
9766770