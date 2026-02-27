Frisör

Samardjioski, Mirche / Hälsojobb / Svedala
2026-02-27


Vi söker en duktig frisör eller barberare för anställning hos värt företäg.
Om du r passionerad, pålitlig och vill bli en del av ett härligs team, hör av dig till oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: maksimilijan2105@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Samardjioski, Mirche
Hantverkaregatan 28 A Lgh 1103 (visa karta)
233 42  SVEDALA

Arbetsplats
Instacut

Jobbnummer
9766770

