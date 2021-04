Fransktalande barnvakt/Nanny / French speaking babysitter in Sal - Fören Barnakademin - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka

Prenumerera på nya jobb hos Fören Barnakademin

Fören Barnakademin / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka2021-04-12Om oss/ About us:PÅ SVENSKA - Barnakademin har försätt familjer i Sverige med barnpassning av högsta kvalité sedan 2008. Vi erbjuder våra kunder kreativ barnpassning på svenska, men vi specialiserar oss också på på tvåspråkiga barnvakter - "Bilingual Babysitters".IN ENGLISH - Barnakademin has provided families in Stockholm with quality babysitting since 2008. We offer our customers creative child care in Swedish, but we also specialize in offering bilingual babysitters.PÅ SVENSKA - VI SÖKER DIG SOM:Trivs att jobba med barn, är ansvarsfull och pålitlig;Ha en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. studier eller deltidsjobb;Är kreativ och social;Letar efter en långsiktig tjänst och har möjlighet att jobba som barnvakt fram till November;Kan prata franska flytande samt bra engelska eller svenskaVAD KAN VI ERBJUDA DIG?ett flexibelt, roligt och utvecklande extrajobb;konkurrenskraftig lön. Vi erbjuder en bra start lön jämfört med våra konkurrenter;detaljerade referenser. Vi ser till att varje anställd alltid lämnar med en skriftlig, fullständig referens från sin tid hos oss;kontinuerligt stöd med oss på huvudkontoret och kontakt med andra barnvakter;ansvar- och olycksfallsförsäkring;schyssta villkor.Vi alltid kollar dina referenser samt begär utdrag från belastningsregistret.IN ENGLISH - WE ARE LOOKING FOR A PERSON WHO:Loves spending time with kids; are responsible and reliable;Have another occupation, for example, you are a student or has another part-time job;Creative and social;Looking for long term commitments (min. 6 months)Speak fluent French as well as good English or SwedishWHAT CAN WE OFFER YOU?a flexible, fun and developing part-time job;competitive salary. We offer a good start salary compared to our competitors;detailed references. We make sure that each employee leaves with a written, full reference from their time with us;close contact with us at the central office and with other babysitters;liability and accident insurance;fair employment terms.We always check your references and request a background check from the police.PÅ SVENSKABarnakademin hjälper en familj med två barn att hitta en barnflicka som kan hämta barnen på skola/förskola.Familje bor i Saltsjö-BooVill ha hjälp 2 eftermiddagar/vecka med hämtning och passningBarnen är 2 och 4 år gamlaTider: 15.00-18.00Start: slutet på AprilJobbet är på deltid och du kan själv välja vilka dagar som passar dig. Ett väldigt härligt extrajobb helt enkelt! Passar just detta uppdrag/familj inte för dig men du är sugen på att arbeta som barnvakt? Skicka in din ansökan ändå och vi hjälper dig att hitta den perfekta familjen!IN ENGLISHBarnakademin helps a family with two children to find a nanny who can bring the child home from school/preschool.The family live in Saltsjö-BooNeeds help 2 afternoons/week with picking up and babysittingKids are 2 and 4 years oldWorking hours: 15.00-18.00Start: from the end of AprilThe position is part-time and you can choose the days that suit you best. Does this position/family not suit you, but you are still interested in working as a babysitter? Submit your application anyway and we'll help you find the perfect family!#jobbjustnu2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-12Fören Barnakademin5686602