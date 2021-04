Framtidsengagerade studie- och yrkesvägledare - Karlstads kommun - Administratörsjobb i Karlstad

Karlstads kommun / Administratörsjobb / Karlstad2021-04-07Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.2021-04-07Barn- och ungdomsförvaltningen satsar på Framtidsval! Genom att bli en del av vår organisation för studie- och yrkesvägledning bidrar du till att bygga elevers valkompetens och skapa motivation för studier och framtida yrkesval.I vår organisation kring studie- och yrkesvägledning finns förutom studie- och yrkesvägledare, samordnare, företagskontakt och verksamhetsutvecklare. Du kommer att tillhöra enheten för Vägledning och pedagogiskt stöd som är en ny enhet som är uppdelad i tre arbetslag där kvalificerad studie- och yrkesvägledning ingår i arbetslaget Vägledning och framtidsval. Välkommen att bli en del av framtidsutvecklingen!I tjänsterna ingår att:ansvara för studie- och yrkesvägledningen på någon/några av våra högstadieskolorha ett nära samarbete med våra andra studie- och yrkesvägledare, samordnare och verksamhetsutvecklare, övrig personal på våra skolor, elevhälsoteam, elever, vårdnadshavare och en rad externa aktöreratt tillsammans med kollegor planera och genomföra utvecklingsarbete, och gemensamma aktiviteter och arbeta för alla elevers likvärdiga möjligheter till ett Framtidsval utifrån sina förmågor, intressen och drömmar.Du är behörig studie- och yrkesvägledare med ett brett register av väglednings- och samtalsmetoderDu står upp för likvärdighet och skolans kompensatoriska uppdragDu är engagerad och trygg, skapar goda relationer och samarbetar bra i teamDu är öppen för förändringar och är intresserad av att driva utvecklingsfrågorVi söker två heltider och en deltidstjänst på 50%.Ser du att detta passar in på dig och du vill vara en del av vårt arbete med att skapa motivation, framtidstro och ge våra elever en god kompetens för att göra väl underbyggda val är du varmt välkommen med din ansökan.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-04-23Karlstads kommun5676827