Förvaltningsassistent med inriktning administration - Revingehed
2026-02-09
Fortifikationsverket söker en förvaltningsassistent med inriktning administration till Regionstaben Sydväst med placering i Revingehed. Har du goda administrativa förmågor och erfarenhet av avtal- eller ekonomihantering, varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges försvarsförmåga
Region Sydväst förvaltar Fortifikationsverkets fastighetsbestånd från bland annat Skåne i söder, Halland och upp längst västkustens Bohuslän. Inom regionen arbetar drygt 100 personer fördelade på förvaltning, drift och stödfunktioner.
Som förvaltningsassistent blir du en del av ett engagerat team som består av åtta personer som arbetar med ekonomi, avtal, miljö och säkerhet som är utspridd på fyra orter varav tre personer är placerade i Revingehed. I rollen ger du administrativt och ekonomiskt stöd till olika enheter inom regionen och har ett eget ansvarsområde. Du samarbetar nära med både förvaltare och driftchefer för att bidra till en effektiv och väl fungerande verksamhet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat kontroll och kontering av leverantörsfakturor samt hantering av avtal, inklusive upplägg och fakturering av hyresavtal. Du kommer även att ha en samordnande och stödjande funktion i arbetet med upplåtelseavtal och säkerställa att administrativa rutiner följs i enlighet med myndighetens anvisningar. Du kommer ha ett utpekat ansvarsområde med kostnadsansvariga du stödjer primärt.
Utöver detta ingår kontorsadministrativa sysslor, alltifrån att göra beställningar till kontoret såsom kaffe, frukt och möbler till att hantera gemensamma funktionsbrevlådor.
Arbetsuppgifterna ska i huvudsak utföras på arbetsplatsen och förutsätter därför regelbunden fysisk närvaro. Planerade resor kan förekomma inom Region Sydväst. Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
För tjänsten krävs en gymnasieutbildning med relevant inriktning, exempelvis administration, ekonomi eller samhällsvetenskap. Det är meriterande med eftergymnasial utbildning, såsom högskolestudier inom ekonomi eller fastighetsområdet. Rollen ställer höga krav på god administrativ förmåga och dokumenterad erfarenhet av administrativa uppgifter och/eller ekonomiuppgifter. Du behöver även ha god datavana och vara trygg i att växla mellan olika administrativa stödsystem. B-körkort samt svenskt medborgarskap är krav.
Meriterande erfarenheter inkluderar arbete inom statlig förvaltning samt vana vid fastighetsadministrativa system. Det är också en fördel om du har erfarenhet av att läsa och tolka avtal, gärna med bakgrund inom fastighetsbranschen. Erfarenhet av avtalshandläggning, hyres- och avtalsadministration eller liknande arbetsuppgifter ses även som en merit.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi söker dig som trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter och snabbt kan återgå till pågående arbete även vid avbrott. För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och bidra till en prestigelös arbetsmiljö där gemensamma mål sätts i fokus. Du har förmågan att anpassa dig efter olika situationer och strävar efter lösningar som gynnar alla parter. Du arbetar strukturerat och planerat, följer tydliga processer och ser till att slutföra det du påbörjar. Att hålla ordning, skapa överblick och leverera i tid är naturliga delar av ditt arbetssätt. Din analytiska förmåga gör att du snabbt kan förstå komplex information, se mönster och samband samt lösa problem utan att tappa de långsiktiga perspektiven. Vi värdesätter också att du kan hantera stress på ett konstruktivt sätt. Även när tempot är högt eller när motgångar uppstår behåller du ditt lugn och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Revingehed. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Emelie Bildsten emelie.bildsten@fortifikationsverket.se
, 010-44 45 686 eller rekryteringsspecialist Jennifer Englund, jennifer.englund@humancapital.se
, 073 145 59 97. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732616