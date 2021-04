Förvaltningsassistent - Willhem AB (Publ) - Kontorsjobb i Stockholm

Willhem AB (Publ) / Kontorsjobb / Stockholm2021-04-10Brinner du för service och kontakten med kunder? Vill du arbeta på ett nyskapande bostadsbolag som kännetecknas av en framåtsträvande och hjälpsam kultur? Vi söker nu en förvaltningsassistent till vårt kontor i Stockholm!Förvaltningsassistenten är den person som lägenhetssökande eller ny hyresgäst först möter vid kontakten med Willhem. I din roll är du hyresgästens kontaktperson när det gäller praktiska frågor kring boendet. Din huvuduppgift är att under ledning av en förvaltare och i nära samarbete med dina kollegor vårda och utveckla våra relationer med hyresgästerna. Willhems fastigheter i Stockholm finns i flera områden med ca 3000 lägenheter.Just i Stockholm pågår en expansiv fas för Willhem och vi har ett antal nya fastigheter på väg in i vårt bestånd. Vill du vara med på denna spännande resa?I dina arbetsuppgifter ingårUthyrning av lägenheter, P-platser samt garageVisning av lägenheterTätt samarbete med bostadsförmedlingenAdministrera uppsägningar, andrahandsuthyrningar och lägenhetsbytenAvflyttningsbesiktning samt beställning av lägenhetsunderhållNyckelhanteringHantera störnings och inkassoärendenUpprätthålla kundtjänst genom omhändertagande av besök på vårt lokalkontorSvara på våra hyresgästers frågeställningar kring sitt boendeUpprätta information till hyresgäster och informera om Willhems hemsidaAssistera förvaltaren i övrig kontorsadministrationUtbildning och erfarenhetVi söker dig som har gymnasieutbildning. Eftergymnasiala studier och/eller erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Du bör ha vana av att arbeta i verksamhetssystem. Körkort är ett krav.Du bör ha goda datorkunskaper i kombination med en välutvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.2021-04-10Du är en god administratör som trivs med att ta ansvar och har ett strukturerat arbetssätt. Som person är du en problemlösare och kan alltid hålla en hög servicegrad. Du är social och brinner för kontakten med människor. Du kommer att vara en del av ett team som har målet att leverera högsta kvalitet till våra hyresgäster!AnsökanVälkommen med din ansökan via: http://jobb.willhem.se/ senast den 22 april. Vid frågor kring tjänsten kontakta rekryterande chef, Fastighetsförvaltare Johan Shabu på johan.shabu@willhem.se Urval kan komma att ske löpande så sök tjänsten redan idag!Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseArbetstid: HeltidLön: Fast lönPå Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige tror vi på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi är ett företag med långsiktiga ambitioner för såväl kunder och fastigheter som för våra medarbetare. Nya idéer inom strategiska utvecklingsområden som hållbar utveckling och digitalisering ska bidra till ambitionen att vara ett ovanligt nyskapande bostadsbolag som ska sätta ett avtryck i branschen. Ägare är Första AP-fonden.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Willhem AB (Publ)Gustavslundsvägen 151E16751 BROMMA5683374