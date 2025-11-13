Förvaltningsassistent - Umeå
2025-11-13
Fortifikationsverket söker en förvaltningsassistent till Region Norr med placering i Umeå. Som förvaltningsassistent arbetar du brett med att stödja regionen inom ekonomi och administration. Vill du vara en del av vår tillväxt, ansök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Region Norr förvaltar Fortifikationsverkets fastighetsbestånd i Sveriges fyra nordligaste län Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Inom regionen arbetar drygt 120 personer fördelade på förvaltning, drift och stödfunktioner.
Som förvaltningsassistent arbetar du i huvudsak med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter som bland annat innefattar hantering av kundfakturor och leverantörsfakturor, budget, prognos, bokslutsarbete och ekonomiska analyser. Tjänsten innefattar även kontorsadministrativa arbetsuppgifter. Arbetet sker i ett team med fyra andra förvaltningsassistenter som är placerade på olika platser inom regionen. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning på gymnasienivå, eller utbildning som vi bedömer likvärdig, samt några års erfarenhet av arbete med ekonomiredovisning, budget, prognos och bokslutsarbete. Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning eller har arbetat inom statlig förvaltning.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi behöver dig som är strukturerad, analytisk och har god prioriteringsförmåga. Du har lätt för att skapa och underhålla relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Att sätta dig in i andras situation, lyssna, förstå och visa hänsyn kommer naturligt för dig. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet, gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, genomför drift och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Anställningens placeringsort är Umeå. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 december 2025. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta stabschef Berith Pettersson, tfn: 010-44 44 598 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
