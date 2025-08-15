Förskollärare, Vidhöge förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2025-08-15
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Vidhöge förskola ligger i centrala Veddige med närhet till skog, lekplatser, bibliotek och Vidhögeskolan. Förskolan har tre hemvister; Rymden, Ängen och Havet. Varje hemvist grupperar sig sedan i olika avdelningar.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
På våra förskolor så möter vi barn med nyfikenhet och förståelse för att kunna stötta och utmana varje barn så långt som möjligt.
Pedagogiska relationer är kvaliténs brännpunkt och grunden i vårt förhållningssätt.
Med hjälp av lyhördhet, empati, glädje och medkänsla vill i varje möte söka det vi tror har mest positiv effekt.
Ambitionen är att skapa en varm och äkta relation till varje barn i våra grupper och att vi är genuint nyfikna för att kunna förstå varje barns förutsättningar.
Vi arbetar utifrån ett relationellt perspektiv med vetskap att barn blir på olika sätt i olika sammanhang och vårt ansvar är att möta och skapa möjligheter för varje barn att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Arbetet i förskolan är ett tillsammans-jobb, vi vill alla barnens bästa. Vi respekterar varandra och är nyfikna på olika tankar, kunskap, erfarenheter och perspektiv.
Vi har ett nätverk bestående av rektor, specialpedagog och utvecklings-pedagog som arbetar i nära samarbete med pedagogerna. Vi möter varandra med samma förhållningssätt som vi möter barnen.
Delar du våra tankar och förhållningssätt så ser vi fram emot möjligheten att få dig som kollega.
Tidsbegränsad tjänst 250915-260630Kvalifikationer
Legitimerad lärare/förskollärare för undervisning i förskola. Du är en uppdragsmedveten förskollärare som kan bidra till ett gott förhållningssätt, skapa goda lärmiljöer och utveckla pedagogiska processer. Alltid med barnens bästa för ögonen.
Du kan kommunicera på god svenska och om du har kompetens kring alternativ kommunikation och har erfarenhet av tecken tecken som stöd i ditt arbete med barnen är det ett plus.
Stor vikt läggs vid förhållningssätt.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Rosmarie Lönnqvist Petersson 0701-488306 Jobbnummer
9459454