Tjörns kommun, Skärhamns förskola / Förskollärarjobb / Tjörn2021-04-07På Tjörn får medarbetarna ta plats! Här finns plats för dig också!"Vi hjälper varandra att se nya möjligheter." "Det finns en närhet till ledning och politiker." "Man tar vara på medarbetarnas resurser." "Det känns bra att jag kan bidra till att underlätta i människors vardag."Fyra röster från fyra anställda i Tjörns kommun. Enligt den senaste medarbetarundersökningen är vi som jobbar i Tjörns kommun väldigt engagerade i våra arbetsuppgifter. Vi har också bra kolleger, vi gillar våra chefer och rekommenderar gärna andra att söka sig hit.Vi som jobbar i barn- och utbildningsförvaltningen tycker att barns och ungdomars utveckling är det viktigaste som finns. Det har också märkts i flera av de rankningar som görs av landets skolor. Tjörn har hamnat i det övre skiktet i olika jämförelser under flera år. Här trivs medarbetarna och har stora möjligheter att utvecklas.Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Tycker du om att arbeta i team? Vill du vara med och skapa förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas?Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!Skärhamns förskolor ligger centralt i vackra Skärhamn med närhet till hav, natur, kultur och närsamhället. Skärhamns förskolor består av 9 hemvister som ligger i anslutning till Skärhamns skola. Skärhamns förskola tog beslutet 2020 att arbeta för en hälsoprofil.Som personal hos oss har du tillgång till:* Arbetskläder* Planeringstid i schemat* Kollegialt lärande* IT verktyg2021-04-07Skärhamns förskolor har som prioriterat mål att arbeta för en hållbar framtid, vi vill skapa hopp och en framtidstro för våra framtida samhällsmedborgare. Vi arbetar för att skapa möjligheter för alla barn att kunna möta de ämnen som intresserar eller som kan inspirera dem, såsom exempelvis naturen, närsamhället, rörelse och fantasin, litteratur, konstruktionen, matematik osv.Via inbjudan till lek, kreativitet och skapande i förskolans utbildningsmiljöer vill vi skapa nyfikna barn som tar ansvar och söker kunskap. Våra barn ska få möjlighet att vara självständiga och aktiva och upptäcka tillsammans med oss vuxna som leder utbildningen. Du arbetar i ett team. I varje team finns en arbetslagsledare som leder utbildningen tillsammans med teamet.Vi söker dig som delar vårt intresse för arbete med språk, leken, skapande och kommunikation med IKT som verktyg. Du är en nyfiken och medforskande pedagog som utifrån gällande styrdokument planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar verksamheten tillsammans med dina kollegor och din rektor. Som medvetet närvarande pedagog ska du arbeta för att ge barnen en trygg, lärorik och kreativ tid hos oss. En viktig del i arbetet är att skapa en stimulerande och inspirerande utbildningsmiljöer, där barnens naturliga upptäckarglädje och nyfikenhet får plats.För att passa in på Skärhamns förskolor behöver du vara en bra lagspelare och ha en god samarbetsförmåga. Du ska vara idérik, prestigelös, målmedveten, ansvarstagande och lösningsfokuserad.Oavsett om du är nyexaminerad eller arbetat länge är du varmt välkommen att söka.ÖVRIGTMedarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj och fritid. Arbetsgivaren erbjuder förmåner som friskvårdssubvention. Du har även gratis medlemskap i personalföreningen TKFF, om du varit anställd mer än tre månader. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet.Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.Om du har problem med att ansöka via programmet Offentliga jobb vänligen kontakta supporten via telefonnummer 0771-693 693.Tjörn är ö-kommunen med hög kvalitet i verksamheterna och havet i blickpunkten. Tjörn placerar sig högt i rankningar när skolor, äldrevård samt säkerhet och trygghet mäts.Kommunens ekonomi är stabil och har varit det i många år. Det gör att Tjörns kommun hela tiden kan utvecklas. God service och tillgänglighet är angelägna frågor liksom infrastruktur.På Tjörn tror vi att konst och kultur ger muskler åt själen och rustar våra barn och ungdomar för ett gott liv.Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 Eller enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Tjörns kommun, Skärhamns förskola5675902