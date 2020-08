Förskollärare till Fröjered - Tidaholms kommun - Förskollärarjobb i Tidaholm

Tidaholms kommun / Förskollärarjobb / Tidaholm2020-08-24Tidaholms kommun med ca 12 800 invånare är belägen i en naturskön trakt mellan Västgötabergen och Hökensås fritidsområde. Kommunen erbjuder rika möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter, ett omfattande föreningsliv samt tillgång till natursköna ströv- och fritidsområden. Närhet och trygghet är våra kännetecken. I Tidaholms kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö.Vi söker nu en förskollärare till förskolan Prästkragen, en förskola som ligger naturskönt till i det lilla samhället Fröjered. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.Kommunen erbjuder dig som förskollärare bland annat sex timmars planeringstid per vecka, fri pedagogisk lunch, arbetskläder samt olika friskvårdsaktiviteter.Vi söker dig med förskollärarlegitimation eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och tycker om utmaningar. Du har ett positivt förhållningssätt och har förmågan att sprida arbetsglädje. I samverkan med föräldrar och arbetskamrater sätter du barnet i fokus.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2020-09-13.Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: www.tidaholm.se/ledigajobb Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida www.tidaholm.se/ledigajobb Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2020-08-24Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2020-09-13Tidaholms kommun5330196