Förskollärare Herrgården
2026-04-28
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
På Herrgårdens förskola är alla barn allas barn. Alla pedagoger har olika kompetenser som vi vill skall komma så många barn som möjligt till del. Barnens lust och nyfikenhet är utgångspunkten när vi formar vår verksamhet. Vi arbetar för att skapa en tillåtande atmosfär och miljö där alla barn blir sedda och lyssnade på. Allas olikheter är en tillgång i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att ha ett trivsamt klimat som gynnar samarbete i olika grupper och former. Glädje och skratt är viktiga inslag i vår vardag.
Vi använder oss av tecken och bildstöd som verktyg för att stärka barnens möjligheter till kommunikation och förståelse. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra lärprocesser och förändrat kunnande i vår verksamhet. Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med lärande för hållbar utveckling. Vi är certifierade för Skola för hållbar utveckling.
2 plats(er). Publiceringsdatum: 2026-04-28

Arbetsuppgifter
Är du en pedagogisk förskollärare som vill vara med och bidra till barns lärande och utveckling? Vi söker dig som är en engagerad, positiv och driven förskollärare som brinner för ditt uppdrag och för det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Att du tillsammans med kollegorna i arbetslaget har huvudansvaret för utbildningen på förskolan. Samt leda ditt arbetslag.
* Att du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp samt utvärderar verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Examen från förskollärarprogrammet och förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass.
* Är förtrogen med och har kunskap om förskolans läroplan.
* God förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
* Kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg.
Meriterande om du har erfarenhet av AKK och eller av TAKK, samt av barn i behov av särskilt stöd
För att lyckas i rollen:
* Är du effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat och har förmågan att se vad som behöver prioriteras.
* Inger du förtroende och skapar tillit. Du har förmåga att sprida lugn och stabilitet.
* Har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare.
* Är du strukturerad och planerar ditt arbete väl. Du har förmåga att leda och motivera barnen och få dem att trivas och må bra på förskolan. Samt god förmåga att få barnen att känna tillhörighet och att vara inkluderad.
* Anpassar du ditt språk utifrån aktuell situation och är bra på att skapa en öppen dialog.
Intervjuer beräknas genomföras under vecka: 21 och 22
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
