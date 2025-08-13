Förskollärare Gargnäs 100%
2025-08-13
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Vi söker nu en förskollärare på 100% till utbildningsverksamheten i Sorsele, med nuvarande placering på förskolan Solstrålen i Gargnäs.
Arbetsuppgifter:
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du ansvar för den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanernas uppdrag. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. Integrerat på förskolan bedrivs även pedagogisk omsorg för några av de elever som går grundskolan i Blattnicksele.
Dina egenskaper:
Lugn, lyhörd, flexibel och god samarbetsförmåga. Som person är du utvecklingsinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du är ansvarstagande och har alltid barnperspektivet i fokus. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Att vara kreativ medarbetare som kan erbjuda barn och elever goda lärandemiljöer och med ett gott bemötande ser vi som en självklarhet. Du är lyhörd, tydlig, tillmötesgående och skapar goda relationer till barn/elever, kollegor och vårdnadshavare. Du bidrar med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt.
Kompetens/kvalifikationer - krav:
Legitimerad förskollärare. Goda kunskaper i något av de samiska språken och TAKK är meriterande.
Varaktighet/arbetstid:
Heltid. Tillsvidareanställning. Tillträde 251027 eller enligt överenskommelse. Löpande rekrytering.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2025/458-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele kommun
Burevägen 4
924 81 SORSELE
