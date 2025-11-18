Förskollärare Bodens Kommun
2025-11-18
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter

Vi söker Dig som vill arbeta som förskollärare hos oss i Bodens Kommun
Vi söker Dig som vill arbeta som förskollärare hos oss i Bodens Kommun
Du ska vara beredd på att arbeta med barn 1-6 år, att arbeta de tider förskolan håller öppet, vid behov arbeta en vecka på sommarförskola och ibland delta på kompetensutveckling kvällstid.
Du är väl insatt i förskolans Läroplan och arbetar för att nå ökad måluppfyllelse på ett engagerat och positivt sätt. I arbetet ingår det att planera, utföra, följa upp och analysera undervisning och i övrigt arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. I arbetet ingår att följa de rutiner och riktlinjer som finns på förskolan och i kommunen. Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för alla barn samt har det övergripande ansvaret att läroplanens riktlinjer efterlevs. Du ansvarar för att anpassa innehåll, metoder och bemötande utifrån varje barns individuella förutsättningar. Du skapar goda relationer samt planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor såväl inom arbetslaget som på hela förskolan, vårdnadshavare samt övriga samverkansparter. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barns lärande och utveckling i en trygg, rolig och lärorik miljö som genomsyras av förskolans värdegrund, normer och värden.
I ditt arbete har du tillgång till digitala verktyg som används i den pedagogiska dokumentationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som har erfarenhet av arbete i barngrupp. Vi välkomnar även ansökningar från dig som har pågående studier till förskollärare och som inom kort blir klar med utbildningen.
Du är samarbetsvillig, tar initiativ och är lösningsinriktad. Det viktiga är att du ser helheten och att arbeta tillsammans med kollegor mot uppsatta mål. Du ska se varje barn utifrån hens individuella behov. Samverkan och samarbete med kollegor, rektor, biträdande rektor och förskolesamordnare är stor del av arbetet. Du ska vara flexibel och trygg i din yrkesroll. Du har erfarenhet av arbete med digitala verktyg, vilket bland annat används i det systematiska kvalitetsarbetet. Om du har erfarenhet av verktygen TRAS, MIO och Lågaffektivt bemötande är det en fördel.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi kommer att efterfråga en chefsreferens från arbete i närtid inför eventuell anställning. Inför anställning måste utdrag ur belastningsregistret uppvisas
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
