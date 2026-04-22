Förskollärare
Hylte kommun / Förskollärarjobb / Hylte Visa alla förskollärarjobb i Hylte
2026-04-22
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Om verksamheten
Kantarellens förskola är en naturnära förskola i Hyltebruk med två avdelningar. Vi erbjuder en trygg, stimulerande och lärorik miljö där barnens nyfikenhet, delaktighet och lust att lära står i centrum. Verksamheten präglas av ett utforskande arbetssätt där lek, skapande och undersökande är viktiga delar i barnens lärande och utveckling.
Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt där varje barns unika förutsättningar tas tillvara. Genom närvarande och medforskande pedagoger ges barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för omvärlden tillsammans med andra. Ett nära samarbete inom arbetslagen och en gemensam syn på uppdraget är enligt oss vägen till en utbildning av hög kvalitet. Vi strävar efter ständig utveckling av verksamheten och värdesätter en god samverkan med vårdnadshavare som en viktig del i barnens trygghet och lärande.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen i enlighet med förskolans styrdokument. Du arbetar systematiskt med det pedagogiska uppdraget och bidrar till att skapa en likvärdig utbildning där barnens utveckling och lärande står i fokus.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom arbetslaget där ni tillsammans planerar, genomför och reflekterar kring verksamheten. I rollen förväntas du vara en aktiv och drivande pedagog som tar initiativ, delar med dig av kunskaper och erfarenheter samt bidrar till ett positivt och utvecklande arbetsklimat.
Du har en viktig roll i att skapa och upprätthålla goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Tillsammans arbetar ni för att varje barn ska känna trygghet, glädje och motivation i sin vardag. Du är även delaktig i förskolans fortsatta utvecklingsarbete utifrån uppsatta mål och det systematiska kvalitetsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och har ett professionellt förhållningssätt i ditt uppdrag som förskollärare. Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och har förmåga att omsätta dem i en undervisning som är lustfylld, trygg och utvecklande för alla barn. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och din förmåga att samarbeta, kommunicera och ta initiativ.
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
är examinerad förskollärare
har god kännedom om och arbetar utifrån förskolans styrdokument
kan individualisera och variera undervisningen utifrån barnens behov och förutsättningar
är lyhörd och har god samarbetsförmåga i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor
är flexibel, initiativtagande och bidrar till ett gott arbetsklimat
har mycket god kommunikativ förmåga och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Så ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan.
Videohttps://www.youtube.com/embed/fT67GSVhzuo?si=mNWheDtdWz2bIkRq Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se
Storgatan 8 (visa karta
)
314 80 HYLTEBRUK Kontakt
Rekryterande chef
Angel, Anett anett.angel@hylte.se Jobbnummer
9868787