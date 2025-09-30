Förskollärare
2025-09-30
Vi söker dig som är förskollärare och vill arbeta på vår fina förskola!
Bikupan är ett föräldrakooperativ som ligger i Ljugarn på östra Gotland. Vi har en avdelning med plats för 18 barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i hemtrevliga lokaler som inbjuder till lek och kreativitet. Det finns en fantastisk utemiljö med en parkliknade trädgård och närhet till skogen och havet.
Verksamheten drivs av en styrelse bestående av engagerade föräldrar och hos oss jobbar både förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet. All mat som serveras lagas från grunden av vår kock.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en tjänst på 80-100 % som förskollärare.
Som förskollärare ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Ditt uppdrag som förskollärare innebär att tillsammans med arbetslaget utforma, leda, utveckla och följa upp undervisning och utbildning. Du ska kunna skapa tillitsfulla relationer med barn, vårdnadshavare och medarbetare och bidra med ett gott arbetsklimat.
Du utvecklar pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande samt utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet. Som förskollärare ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet så att varje barns utveckling kontinuerligt följs upp, dokumenteras och analyseras. Du planerar, dokumenterar och utvärderar utbildningen utifrån individ-och gruppnivå samt anpassar och utvecklar utbildningen efter barnens intresse och behov.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare och väl förankrad i förskolans uppdrag och styrdokument. Vi ser att du är positiv, flexibel och engagerad och att du ser varje barns behov. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift samt har grundläggande IT-kunskaper. Det är en fördel om du har körkort då bussförbindelserna är sparsamma. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varaktighet: Provanställning 6 månader som kan övergå till en tillsvidare-anställning. Vi ser gärna att du kan börja arbeta i januari 2026.
Anställningsintervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: styrelsenbikupanljugarn@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljugarns Föräldrakooperativ Ekonomisk Fören
Storvägen 88 (visa karta
)
623 21 LJUGARN Arbetsplats
Ljugarns Föräldrakooperativ Ek Fören Kontakt
Styrelseledamot
Ida Björkman styrelsenbikupanljugarn@gmail.com 070-760 6231 Jobbnummer
9534053