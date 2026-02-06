Förskolesocionom
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar drygt 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 700 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Som förskoleskolsocionom är du anställd av Individ- och familjeomsorgen (IFO) och utgår från deras kontor. Du har en konsultativ och ambulerande roll och du arbetar operativt på förskolorna eller på annan aktuell arena. Ditt arbete sker i nära samverkan med rektorer, biträdande rektorer, förskolepersonal, vårdnadshavare och andra aktörer. Du är en av nyckelpersonerna i vårt tvärprofessionella arbete. Som förskoleskolsocionom är det av stor vikt att du kan arbeta drivande, strukturerat, självständigt och flexibelt. Tjänsten innebär även att du behöver ha mycket god samarbetsförmåga och är relationsskapande då den innefattar regelbundna kontakter med barn, förskolepersonal och vårdnadshavare. Genom ditt engagemang och din lyhördhet skapar du förtroende och bygger relationer med olika parter, inte minst med barnen.
FörskolesocionomPubliceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i barns liv? - Vi söker nu en engagerad och erfaren förskolesocionom som vill vara en del av vårt förebyggande och tidiga insatser arbete i Nykvarns kommun. Hos oss arbetar du i nära samverkan med både förskola och socialtjänst - för att skapa rätt förutsättningar för barns välmående och trygghet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland andra:
Att förebygga och identifiera sociala och psykosociala risker hos barn i förskoleåldern, samt att stödja barns utveckling i nära samarbete med förskolepersonal och vårdnadshavare.
Bidra till gemensamma förhållningssätt kring betydelse av närvaro i förskolan
Arbeta förebyggande, inte bara åtgärdande
Lyfta barnets perspektiv i alla beslut
Att delta i planering och uppföljning av stödinsatser samt i möten med vårdnadshavare och andra myndigheter på förfrågan från förskolan.
Att bidra till utveckling och förbättring av arbetsprocesser, metodutveckling och förebyggande arbete för barn i förskoleåldern.
Att bidra och utveckla rollen som förskolesocionom i nära samverkan med befintlig skolsocionom och det skolsociala teamet.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistretKvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen eller högskoleutbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig
Erfarenhet av socialt arbete med barn med normbrytande beteende samt deras familjer
God kännedom om förskolan- skolan och socialtjänstens uppdrag
Trygg, samarbetsorienterad och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Förmåga att skapa tillit i möten med barn och vuxna
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från arbete inom förskolanSå ansöker du
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
För den här befattningen kan urval och intervjuer komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. Vänta därför inte med att ansöka om du är intresserad.
Vår hemsidahttps://nykvarn.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
