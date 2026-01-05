Förskolekock
2026-01-05
Om jobbet
Arbetsplats
Montessoriförskolan Filosofen ligger i centrala Åstorp. Vi har ca 45 barn fördelade på tre grupper, en småbarnsgrupp som heter Småstjärnorna och två för de större barnen som heter Stjärnan och Kometen.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker en glad kock som är van att laga både svensk husmanskost, vegetarisk och allergianpassad mat.
Tjänsten är på 50% med arbetstid förlagd mellan 8-13 efter överenskommelse.
Anställningsvillkor
• Tjänsten är tidsbegränsad men med goda möjligheter till förlängning.
• Planerat tillträde för tjänst: Omgående
• Urval kommer att ske löpande
• Vi tillämpar kollektivavtal mellan Kommunal och Almega
Lön
Månadslön - lämna gärna löneanspråk i din ansökan
Förutsättning för anställningen är ett giltigt utdrag ur polisens brottsregister.
Låter det här som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta olivia.pihlkvist@filosofen.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: olivia.pihlkvist@filosofen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Non Scholae Sed Vitae AB
(org.nr 556587-6553)
Torggatan 22 (visa karta
)
265 22 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668594