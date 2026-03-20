Förskolan Barkbåten söker barnskötare
2026-03-20
Förskolan Barkbåten är en enskild förskola med egen villa belägen i Björknäs, nära natur, kommunikation och kultur.
På Barkbåten vill vi att varje barn ska känna glädje och tillit till sin egen förmåga. Varje barn är unikt och ska utifrån detta behandlas så. Barnen ska känna trygghet och gemenskap på förskolan. Vi önskar att alla barn som lämnar Barkbåten ska vara barn med stark självkänsla, lust att lära och vara ifrågasättande.
Förskolan har två avdelningar. På Jollen arbetar en förskollärare och två barnskötare med 15 barn mellan 1-3 år och på Skeppet arbetar två förskollärare och två barnskötare med 23 barn mellan 3-6 år. Vi satsar på mindre barngrupper, välutbildad personal och en hög personaltäthet.
Med egen kock får vi varje dag vällagad och ekologisk mat.
Utevistelsen är en viktig del av vårt arbete då barnen får möjlighet till lek, motorisk träning och utforskande arbete. Vi har fantastiska gårdar.
Vi söker en barnskötare som;
Har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
Arbetar utifrån läroplanens satta mål.
Har ett flexibel och positiv inställning, ett gott bemötande och förhållningssätt gentemot barn och vuxna på förskolan.
Har kunskapen och förmågan att se barnens behov.
Tycker utevistelse är viktigt.
Har en vilja att skapa lärorika miljöer och aktiviteter som bidrar till ett livslångt lärande.
Vi erbjuder dig;
Fyra kompetensutvecklingsdagar/år.
Planering enskild och i arbetslaget.
Fria måltider som lagas av vår egen kock.
Kontinuerliga utbildningar i säkerhet såsom brand och HLR.
Friskvårdsbidrag.
Du kommer att arbeta på avdelningen Skeppet med barn mellan tre och sex år och där arbeta tillsammans med två förskollärare och en barnskötare.
Vi är inspirerade av Reggio Emilia, där vi ser det kompetenta barnet.
Tjänsten är tillsvidare med start den 10 augusti 2026. Vi tillämpar provtjänstgöring i 6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: info@barkbaten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolebåten AB
Kocktorpsvägen 19
132 43 SALTSJÖ-BOO Kontakt
Hanna Mankeus hanna@barkbaten.se
