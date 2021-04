Forskningsbiträde/djurvårdare - Göteborgs universitet - Biologjobb i Göteborg

Göteborgs universitet / Biologjobb / Göteborg2021-04-07Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för biologi och miljövetenskap är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Medicinaregatan 18A.Vi söker ett forskningsbiträde/djurvårdare till djuravdelningen på Medicinaregatan 18A som är en av få i sitt slag i Sverige där det finns möjlighet att hålla fisk, groddjur, kräldjur, fåglar och mindre gnagare. Avdelningen används av forskargrupper både inom och utanför BioEnv. Forskningen som utförs i och är beroende av djuravdelningen, spänner över ett brett område i såväl terrestra som limniska och marina miljöer och inkluderar forskning inom ekologi, beteende och fysiologi, ekotoxikologi, vattenbruk och djurs tillväxt, hälsa och välfärd, hjärtkärlsystemets och magtarmkanalens funktioner samt neurobiologi.2021-04-07Daglig tillsyn av alla förekommande djurslag i enlighet med de "Standard Operating Procedures" (SOPar) som finns upprättade. Daglig tillsynsjournal skall föras för varje djurrum enligt det system som upprättats för djuravdelningen. För djur som ingår i försök sköts journalföringen vanligtvis av ansvarig forskargrupp.Matning av samtliga djurslag enligt instruktioner från ansvarig forskare. Informationen finns i de Endpoint beskrivningar som försöksledarna skickar till föreståndaren och djurvårdare innan nya djur tas in på avdelningen samt i de etiska tillstånd som styr forskningen.Underhåll, skötsel och grundläggande felsökning av reningsanläggningen för de fyra stora recirkulerande akvariesystemen. Detta inkluderar mätning och förande av journal för de vattenkvalitétsparametrar som verksamheten bestämt skall mätas, samt underhåll och justeringar av akvariesystemen för att korrigera ev. drifter i vattenkvaliteten.Rengöring, skötsel och grundläggande felsökning av de övriga hållningssystem för olika djurslag som finns på djuravdelningen även inkluderat ljusstyrning..I samråd med ansvarig föreståndare se till att de tillstånd som styr avdelningen efterlevs.Avspolning och städning av golvytor, diskbänkar och andra ytor, tömning av papperskorgar/sopsäckar.Se till att information om gällande tillstånd för verksamheten finns tillgänglig på djuravdelningen.Bistå vid den praktiska delen av LAS utbildningen för ny personal.Bistå ansvarig föreståndare och försöksledare när det gäller insamling och sammanställning av statistikuppgifter.I samarbete med ansvarig föreståndare underhålla institutionens websida om försöksdjurshanteringen i djuravdelningenOrganisering och inventarieföring av förråd som har med djuravdelningen att göra.Inventering och beställning av förbrukningsvaror och djurmat.Ombesörja packning och beställning av hämtning av döda djur.I samråd med ansvarig föreståndare och institutionsledningen ansvara för den långsiktiga utvecklingen av djuravdelningen.I samråd med ansvarig föreståndare skall djurvårdaren bistå forskare/doktorander och examensarbetare när det gäller djuravdelningens funktion innan och under försök för att undvika misstag eller att systemen överbelastas (vattenflöde/djurtäthet, ljusregim, föda osv).Aktivt ta del i vidareutbildning till exempel deltagande i Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science,) möten, seminarier och kurser lämpliga för tjänsten.AnställningenDetta är en tillsvidareanställning, omfattning 100 %, med start 1 juli 2021. Provanställning kommer att tillämpas.För mer information och hur du sökerDu söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da=SE&rmpage=job&rmjob=19450 Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-07Göteborgs Universitet5675441