Forskningsassistent med teknisk bakgrund
2025-09-05
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Forskningsgruppen IMPACT - Marie Löf, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, består av 30 personer och inkluderar både seniora och juniora forskare, postdoktorer och doktorander.
Forskargruppen har mer än tio års erfarenhet av att utveckla digitala livsstilsinterventioner (kost och fysisk aktivitet) för primär och sekundär prevention av obesitas och livsstilsrelaterade sjukdomar hos barn och vuxna, anpassade för hälso- och sjukvård. Gruppen leder också flera svenska datainsamlingar inom stora internationella studier. Professor Löf är även koordinator för det nystartade tvärvetenskapliga forskningscentret Centre for Nutrition.
Din roll
Vi söker en forskningsassistent för en tidsbegränsad anställning på ett år. Arbetet innebär att utveckla ett system som levererar digitala interventioner. Det omfattar applikationer för smartphones (både Android och iOS-operativsystem) samt en serverkomponent som inkluderar ett webbgränssnitt för kliniskt verksamma, en databas, en analysmotor och andra stödjande komponenter. Arbetet kommer att utföras på plats. Tjänsten passar en relativt nyutexaminerad person med intresse för forskning. Forskningsassistenten kommer att vara en del av Professor Marie Löfs forskargrupp IMPACT vid Karolinska Institutet.
Vem är du?

Kvalifikationer
- Masterexamen inom elektroteknik och datavetenskap (eller motsvarande)
- Utmärkta kunskaper i programmeringsgrunder och objektorienterad programmering
- Utmärkta kunskaper i operativsystemet Linux
- Utmärkta kunskaper i relationsdatabaser
- Utmärkta kunskaper i engelska
Meriterande
- Utmärkta kunskaper i mjukvarudesign
- Erfarenhet av att utveckla applikationer för Android
- Erfarenhet av att utveckla applikationer för iOS
- Erfarenhet av att utveckla applikationer i Flutter
- Erfarenhet av att utveckla webbapplikationer
- Erfarenhet av följande verktyg: Docker, Tomcat, Nginx, SQL, MongoDB
- Erfarenhet av följande programmeringsspråk: Java, Python
- Erfarenhet av datornätverk
- Kunskap/intresse inom nutrition, omvårdnad, fysioterapi eller medicin
- Kunskaper i svenska
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
IMPACT research group Ã¢€“ Marie LÃƒ¶f | Karolinska Institutethttps://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutetSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 september 2025.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
